PP de Jaén valora que agricultores y ganaderos pueden pedir las ayudas de la Junta por el temporal desde el 6 de abril

Archivo - Una zonas agrícola afectada por el tren de borrascas. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha valorado que los agricultores y ganaderos puedan solicitar "a partir del 6 de abril" las ayudas directas de la Junta de Andalucía para paliar los daños causados por las borrascas.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, quien ha destacado que es una "buena noticia", ya que "se adelanta casi dos semanas la fecha" prevista para ello.

"Los agricultores y ganaderos son un ejemplo claro de superación, de trabajo y esfuerzo. Representan lo mejor de Jaén", ha afirmado, no sin apuntar también que, "en los momentos más difíciles, siempre han sabido sobreponerse".

Por ello, según ha añadido, siempre han "tenido el apoyo del Partido Popular" y la Junta de Andalucía "no se cruzó de brazos" ante los daños del tren de borrascas de finales de enero y principios de febrero y ha trabajado "para llegar cuanto antes a lo que necesitan los agricultores y ganaderos".

En este sentido, Domínguez ha señalado que "se han adelantado plazos" y los afectados podrán solicitar las ayudas a partir del 6 de abril, cuando "el día previsto era el 17 de abril". Ha precisado que será el 5 de junio como máximo cuando sepan cuánto reciben y "en julio, como muy tarde, comenzarán a recibir el dinero".

Al respecto, ha subrayado que el objetivo ha sido "dar respuesta lo más rápido posible a los afectados para comenzar, cuanto antes, a reparar los daños y volver a la normalidad tras unos meses muy duros y graves pérdidas".

"Era el momento de estar a la altura de las circunstancias y dar respuestas rápidas y ágiles y el Gobierno andaluz ha cumplido, demostrando una vez más su compromiso inquebrantable con los agricultores y ganaderos", ha concluido el presidente del PP jiennense.