El PP de Jaén valora el avance del PGOM y reclama la participación de las asociaciones vecinales

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha expresado su satisfacción por el avance del proyecto del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y ha reclamado la participación de las asociaciones.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz 'popular', Agustín González, quien ha afirmado que el documento presentada este jueves "se apuntala en pilares que propiciarán la aprobación de una herramienta fundamental para el desarrollo de la capital".

"Con el PGOM el PP buscó acelerar la llegada del futuro", ha dicho el edil, quien ha destacado el "ingente trabajo previo" llevado a cabo durante su etapa como alcalde, tras iniciarse en febrero de 2024 el expediente y aprobarse la licitación del pliego de condiciones y su preceptiva licitación.

González ha ezplicado que el objetivo era sustituir la norma urbanística actual, vigente desde 1996, por una nueva herramienta legal ante "la necesidad de convertir a Jaén en una ciudad sostenible, eficiente y amable" y mejorar la vida de la ciudadanía.

Al hilo, ha destacado que, en el diseño del modelo de ciudad, "el PP tuvo en cuenta a la sociedad, a la que dio cabida en la elaboración del PGOM a través de los colectivos vecinales que la representan". Por ello, ha lamentado que el equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más) "haya prescindido de un colectivo que ha reprochado esta marginación al alcalde, Julio Millán".

Tras apuntar que las asociaciones de vecinos son las que mejor conocen las necesidades de los barrios de Jaén. "Para que el PGOM sea de todos es necesario que de una manera u otra todos participen en su redacción", ha subrayado.

Por otra parte, aunque también en materia de barrios, el concejal 'popular' Antonio Losa ha denunciado la "injustificable paralización" del nuevo parque infantil previsto en el parque Andrés de Vandelvira, en el barrio del Bulevar, "a pesar de que todo el material está comprado, embalado y preparado para su instalación desde hace meses".

"El proyecto quedó totalmente diseñado y dotado durante nuestro mandato, y hoy, casi un año después, sigue metido en un almacén. Esto ya no es una cuestión de desidia o incapacidad: es puro sectarismo", ha criticado en una nota el edil, quien ha exigido su "inmediata ejecución".