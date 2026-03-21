El PP de Jaén valora que el Gobierno andaluz aplique la gratuidad a la enseñanza en niños a partir de un año

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JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Educación Infantil en Andalucía será gratuita desde el primer año a partir del próximo curso, una medida "muy potente" que permitirá a las familias ahorrar hasta 240 euros al mes por hijo y que beneficiará solo en la provincia de Jaén a más de 8.600 menores. "Cumplimos la palabra dada", ha señalado el diputado andaluz del PP, Juanma Marchal, quien ha subrayado que "este Gobierno demuestra, una vez más, que cumple sus compromisos con hechos".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Marchal ha subrayado que Moreno "vuelve a estar a la altura" con una decisión que conlleva una inversión de 39 millones de euros sufragados íntegramente por la Junta de Andalucía. "Hablamos de más de 2.600 euros al año por hijo. Es una ayuda real, directa y pensada para aliviar la economía de las familias, especialmente de las clases medias trabajadoras", ha destacado.

Asimismo, el diputado ha enmarcado esta medida como "un paso decisivo hacia la gratuidad completa del ciclo de cero a tres años", dentro de una estrategia sostenida del Gobierno andaluz. En la provincia de Jaén, el 94 por ciento de las familias con hijos en el primer ciclo de Infantil podrá beneficiarse de esta medida. En este sentido, ha precisado que la tasa de escolarización ha crecido catorce puntos desde 2018 en la última etapa con el PSOE al frente de la Junta hasta situarse en el 58 por ciento, por encima de la media nacional. "Estamos avanzando más que nunca y con resultados visibles", ha afirmado.

Al hilo, el pasado curso más de siete de cada diez niños de dos años estuvieron escolarizados y, actualmente, el 70 por ciento de las familias andaluzas con hijos en Infantil no paga nada por este servicio. "Es una política coherente, mantenida en el tiempo y centrada en las familias. Es una de las iniciativas más importantes en materia de conciliación y apoyo a la natalidad que ha habido nunca en Andalucía", ha recalcado Marchal.

En suma, el diputado ha concluido destacando que la apuesta del Gobierno andaluz por la educación "es evidente", con más financiación "que nunca" para las universidades públicas, "mejores condiciones para los docentes y más recursos en todas las etapas". "Estamos construyendo una Andalucía que acompaña, que facilita la vida a las familias y que cumple. Y lo hacemos con hechos", ha indicado.