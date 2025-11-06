El PP de Jaén valora la nueva línea de ayudas de la Junta para enfermos de ELA con hasta 14.000 euros

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha valorado la nueva línea de ayudas impulsada por la Junta de Andalucía para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con "hasta 14.000 euros"

Así lo ha indicado este jueves en una nota tras la reunión que, junto a la secretaria general, Elena González, ha mantenido con el presidente de la asociación 'Contra viento y ELA', Miguel Sanchís, para analizar "las muchas necesidades que tiene un paciente de ELA".

Por ello, ha destacado la nueva subvención autonómica, "pensada para costear necesidades básicas como fisioterapia, apoyo y dispositivos de comunicación", además de otros conceptos como cuidadores, transporte o productos de higiene.

Las ayudas --con una dotación total en Andalucía de 1,8 millones de euros-- se realizan a través de un pago único de hasta 14.000 euros anuales para "aliviar los gastos cotidianos de quienes conviven con la ELA y sus familias".

Y es que, según ha añadido, las personas que la sufren, "no solo tienen que padecer la agonía de una enfermedad durísima, sino que sufren viendo cómo sus seres queridos se dejan los ahorros de su vida en sus cuidados".

Al respecto, Domínguez ha apuntado que "convivir con esta enfermedad puede costar hasta 10.000 euros al mes o, incluso, más, de ahí que "el Gobierno de Juanma Moreno haya aprobado esta ayuda de hasta 14.000 euros para enfermos a partir de grado III".

"Esta es la política en la que creemos en el Partido Popular, la política de las personas, la que pone el foco en solucionar los verdaderos problemas de los jiennenses, en mejorar la calidad de vida de todos", ha afirmado.

Frente a ello, el dirigente 'popular' ha lamentado que el Gobierno de España "no ha sido capaz de dotar de financiación una ley para ayudar a quienes padecen esta enfermedad, "que entró en vigor hace ya un año".

"Tanto tiempo ha costado demasiado sufrimiento y demasiadas vidas. Y cada promesa incumplida ha añadido más dolor a pacientes y familiares", ha dicho, no sin apuntar que "cada día, en España, fallecen tres pacientes de ELA" y en cada caso "hay una historia vital y familiar desgarradora".