PP de Jaén valora la programación de la UPM, fruto "de las rentas derivadas" de su etapa de gobierno, e insta a "crecer"

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha valorado la programación de la Universidad Popular Municipal (UPM), que vive "de las rentas derivadas" de su etapa al frente del Consistorio, al tiempo que ha instado al equipo de gobierno de PSOE y JM+ a "crecer" e "ir a más".

Así lo ha indicado este lunes en una nota la concejala 'popular' Carmen Rueda, coincidiendo con la apertura del periodo de matriculación para el curso 2025-2026 en el citado organismo autónomo.

En su opinión, "la programación revela que el equipo de gobierno sigue la senda trazada durante la etapa de gobierno del PP, "como atestiguan los monográficos". Aun así, ha considerado que la institución requiere "un mayor compromiso de futuro" por parte del equipo de gobierno.

Rueda ha señalado que la UPM "experimentó un resurgimiento", con "un crecimiento sustancial" del número de cursos que propició que se superara la cifra de 4.000 alumnos inscritos, atraídos también por su "gran variedad".

Al respecto, ha afirmado que "la gestión del PP, apuntalada por el gran trabajo realizado por empleados municipales y monitores, hizo posible la recuperación de la UPM, a la que el anterior equipo de gobierno socialista había dejado languidecer".

"Ha sido el PP el que ha evitado que Jaén perdiera una de sus señas de identidad", ha defendido Rueda, no sin instar al gobierno local a elevar el respaldo municipal a una institución básica para la formación no reglada de la ciudadanía jiennense.

En este punto, ha resaltado que el "evidente desarrollo" experimentado por la UPM con el gobierno PP-JM+ "debe convertirse en un ejemplo para que el equipo de gobierno evite la inercia". De ahí que haya aconseja a PSOE a y a Jaén Merece Más "que huyan del conformismo". "No se trata de mantener lo que hay, sino de crecer, de ir siempre a más", ha concluido.