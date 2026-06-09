PP de Jaén valora la respuesta de la Junta con 14 millones para paliar daños en caminos rurales causados por el temporal

Visita a las obras en el camino rural de la Zapera. - PP DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El PP de Jaén ha valorado este martes la respuesta de la Junta de Andalucía para paliar los daños en caminos rurales causados por el tren de borrascas de principios de año con una inversión en la provincia de 14 millones de euros.

Así lo ha indicado el presidente del partido en Andújar y diputado autonómico electo, Jesús Estrella, quien ha detallado que esa cuantía, que forma parte del Plan Andalucía Actúa, permitirá actuar en 257 caminos en 78 términos municipales.

Durante su visita a las obras en uno de ellos, el camino de la Zapera, en el municipio andujareño, ha señalado que éste es, precisamente, donde más se va a invertir, con 1,5 millones de euros en once vías.

Ello "demuestra el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente Juanma Moreno a la hora de articular ayudas por importe de casi 1.800 millones". De ellos, casi 1.000 millones de euros van destinados al campo andaluz, que no solo recibirá ayudas directas a sus agricultores, sino también, para infraestructuras como estas, según ha informado en una nota el PP jiennense.

"Esto permitirá vertebrar el campo jiennense y, por tanto, seguir apostando por un sector productivo fundamental para Jaén, como es la agricultura y la ganadería" y seguir así creando oportunidades y empleos", ha declarado Estrella.

Además, ha apuntado que "los arreglos los realizan empresas jiennenses", de modo que esos 14 millones "se quedan dentro de la provincia, algo muy importante cuando se habla de invertir dinero público", que desde el Junta se "gestiona siempre como transparencia".

Frente a ello, se ha referido a la "presunta relación" del diputado socialista por Jaén Juan Francisco Serrano" con el caso de Leire Díez". "Se está asociando la imagen de Jaén con una trama de corrupción que podría haber usado, presuntamente, la Diputación Provincial de Jaén como instrumento al servicio del PSOE, y no como instrumento al servicio del desarrollo socioeconómico de la provincia", ha afeado.

Por su parte, el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha detallado que los trabajos que se desarrollan en el camino de la Zapera tienen una inversión superior a los 300.000 euros y abarcan un tramo de aproximadamente dos kilómetros.

Junto a él, en el marco del citado plan de la Junta de Andalucía, se actuará los camino Conejeras, Callejón Cepeda, Fuente la Peña, Cañada de las Nieves, de la Vicaría, camino de las Nieves a Vegas de Triana, Trepacarros, de las Nieves, camino Trocha de Arjonilla y de El Vado.

Paralelamente a las actuaciones promovidas por la Administración autonómica, el Ayuntamiento de Andújar mantiene su propio plan de mejora y conservación de caminos rurales. Para este año se ha consignado una partida inicial de 130.000 euros, a la que se sumarán nuevas dotaciones económicas a lo largo del ejercicio para continuar actuando en distintos puntos del término municipal.

El regidor ha señalado la importancia de estas obras para garantizar la actividad agrícola y ganadera del municipio. "Se trata de seguir trabajando y poniendo en servicio todos los caminos públicos que hay en Andújar porque son una herramienta imprescindible para nuestros agricultores y ganaderos. Si no tenemos estas herramientas, difícilmente podemos avanzar", ha comentado.

En este contexto, ha valorado la colaboración entre administraciones para acelerar la recuperación de estas infraestructuras. "Necesitamos el apoyo de otras administraciones para reparar todo este conjunto de caminos y devolverlos a las mejores condiciones posibles", ha recalcado.

Las actuaciones se intensificarán durante los meses de verano, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables para avanzar en las obras y garantizar que la red de caminos rurales se encuentre plenamente operativa antes del otoño y el previsible aumento de lluvias.