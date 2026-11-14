PP Jaén ve en el 29N una "oportunidad histórica" para abrir una nueva etapa política

Luis Mariano Camacho en La Carolina - PP

LA CAROLINA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato cabeza de lista al Congreso del PP de Jaén, Luis Mariano Camacho ha hablado en La Carolina de la "gran oportunidad histórica" que suponen las elecciones generales del 29 de noviembre para "abrir una nueva etapa política en España, recuperar la calidad democrática y situar la gestión y los intereses de los ciudadanos en el centro de la acción de gobierno".

"Estamos ante la posibilidad de un cambio necesario y urgente", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "sería prudente" que los ciudadanos que tradicionalmente han apoyado al PSOE reflexionarán sobre la trascendencia del 29N pues "no son un partido en contra de otro, no se trata de elegir si gana uno o gana otro, se trata de decir basta al sanchismo".

En este sentido ha apelado al voto útil de los votantes socialistas que no están de acuerdo con las políticas de Pedro Sanchez y que "ahora se avergüenzan de ver a su líder bailando horas después de un funeral de estado al que, además, no asistió". A todos ellos les ha pedido su apoyo para propiciar el cambio político "si quieren salvar al propio Partido Socialista y a España".

Asimismo, junto al compañero Víctor Colorado y Elvira Muriana, Camacho ha puesto también el foco en las nuevas generaciones porque "su futuro, su emancipación, su acceso al empleo, a una vivienda, no será posible si sigue Pedro Sánchez en el poder".

Camacho ha afirmado que ahora "no se vive mejor que en 2018" cuando dejó de gobernar el PP y ha concluido afirmando que "lo único que ha hecho Sánchez en estos años ha sido romper la paz y la convivencia, generando odio y dividiendo a la sociedad".