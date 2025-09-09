El PP lamenta que Fernández haya "perdido la oportunidad" de aclarar dudas sobre vinculación de Granada con caso Koldo

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha lamentado que el secretario general del PSOE granadino y delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, haya "perdido la oportunidad" de dar explicaciones "claras" sobre la vinculación de la provincia con el caso Koldo durante su comparecencia informativa de este martes con motivo del inicio de curso político.

En una nota de prensa, Ramírez ha reprochado que Fernández "ha preferido hacer oposición a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Granada en lugar de dar la cara y responder a las dudas que se acumulan en torno al protagonismo de la provincia en esta trama de corrupción".

En este sentido, la portavoz popular ha cuestionado que el dirigente socialista no aclarara si estaba al tanto de lo que "ocurría" a su alrededor "teniendo en cuenta que su mano derecha en la Delegación del Gobierno en Andalucía es uno de los empresarios investigados".

Asimismo, ha afirmado que siguen sin respuesta las informaciones periodísticas que apuntan a supuestas ramificaciones del caso Koldo en varios municipios granadinos. "Queremos saber si Pedro Fernández ha pedido explicaciones a sus alcaldes", ha indicado Ramírez.

Por ejemplo, según ha proseguido, "al de Otura, que participó en las mesas de contratación que adjudicaron obras a la empresa vinculada al caso Koldo. Una información que conocíamos esta semana, la misma en la que otro alcalde socialista, en este caso de Pulianas, sacaba pecho y se desmarcaba asegurando que ningún político forma parte de las mesas de contratación".

La portavoz del PP también ha exigido explicaciones sobre "lo que ocurrió en el Parador de Granada la noche antes de la investidura de Paco Cuenca" como alcalde de la capital granadina por segunda vez, "donde se reunieron Ábalos, Koldo y un empresario, y tras la cual el ministro fue cesado días después".

"Hoy Pedro Fernández ha perdido la oportunidad de dar la cara y contestar a los muchos interrogantes que existen sobre qué pasó esa noche y después en la provincia de Granada", ha incidido Ramírez.

DIPUTACIÓN, JUNTA Y PGE

Por otro lado, ha criticado que el socialista haya "vuelto a poner el foco en atacar a las instituciones gobernadas por el PP, en lugar de valorar la gestión que se está llevando a cabo".

"En solo dos años, la Diputación ha recuperado el protagonismo perdido en los últimos años con gobiernos, de lo que formó parte el propio Fernández, y que desdibujaron hasta la irrelevancia a la institución provincial".

En este sentido, Ramírez ha afirmado que "el gobierno de Francis Rodríguez en la Diputación está reactivando la provincia con inversiones sin precedentes: planes específicos para los anejos, planes de carreteras con cifras históricas, la eliminación de una deuda superior a 40 millones de euros, la compra del Castillo de la Calahorra, que será generador de nuevas oportunidades en la comarca; y proyectos estratégicos como la Senda del Litoral, el carril ciclo-peatonal de la Base Aérea o el nuevo centro de mayores en Almuñécar, que sustituirá a las instalaciones abandonadas por el PSOE de Turismo Tropical".

Además, Ramírez ha invitado al dirigente socialista a que tome nota de cómo se gestiona "teniendo como único objetivo la mejora de la vida de los ciudadanos. Algo que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno que ha demostrado que otra Andalucía, la del talento, el progreso y la creación de empleo era posible".

En este sentido, ha lamentado que el PSOE vuelve a engañar a los ciudadanos a cuenta de las obras del metro. "El Gobierno de Sánchez pretende atribuirse como propios unos fondos que vienen de Europa y que nos corresponden. La prolongación del metro entre Armilla y Las Gabias, y otras obras de la Junta de Andalucía, no se hacen con dinero del Gobierno central, sino con fondos europeos Next Generation. Es la Junta de Andalucía la que redacta los proyectos, la que licita y adjudica las obras y la que asume todos los procesos de ejecución de la obra".

Finalmente, la portavoz popular ha invitado a Fernández a "exigir a Pedro Sánchez que cumpla de una vez con Granada, presentando unos Presupuestos Generales del Estado con inversiones reales que conecten Granada con Córdoba por la A-81, que financien de manera completa las canalizaciones de Rules o que recuperen el tren Guadix-Baza-Lorca y la mejora de las conexiones con la provincia, entre otras demandas históricas".