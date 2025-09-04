El PP lamenta que Jaén "lleva ocho meses paralizada" por un gobierno (PSOE-JM+) "incapaz de gestionar"

Reunión del coordinación del grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha lamentado que la ciudad "lleva ocho meses paralizada por un gobierno incapaz de gestionar", cuyo balance ha calificado de "propaganda y titulares grandilocuentes sin contenido real".

Así lo ha indicado este jueves el portavoz 'popular', Agustín González, en el marco de la reunión de coordinación mantenida con los concejales, en la que también ha participado el presidente provincial del partido, Erik Domínguez.

En el encuentro, se han analizado los primeros ocho meses del año, así como la hoja de ruta marcada por el equipo de gobierno para los últimos cuatro meses de 2025, según ha informado el PP jiennense.

González ha dado un "suspenso" tanto la gestión como los proyectos del equipo de Julio Millán, al considerar que "lo único que saben hacer es vender humo y apropiarse del trabajo heredado" y viven "de las rentas".

"No se ha creado nada nuevo y el Ayuntamiento sobrevive únicamente gracias a la continuidad de las iniciativas que dejó el PP en su etapa de gobierno, en todo aquello que el actual ejecutivo no ha sido capaz de frenar o bloquear", ha afirmado.

En materia económica, ha recordado que "los presupuestos municipales siguen sin aprobarse, pese a que se prometieron en el primer trimestre del año". A ello ha añadido que "tampoco se ha avanzado en el PGOM" ni en la limpieza de la ciudad, "que presenta un estado cada vez más deteriorado".

Igualmente, ha criticado la decisión de entregar el servicio de recaudación municipal a la Diputación, "perdiendo autonomía financiera y renunciando a un servicio que funcionaba con un 96 por ciento de eficacia, frente al 92 por ciento de la propia Diputación".

Con respecto a proyectos, el concejal ha afeado que "han renunciado a la intermodal, el AVE se ha silenciado, la nueva comisaría permanece olvidada, las mejoras hidráulicas y eléctricas han desaparecido y la condonación de la deuda que se prometió ha quedado en nada". "Una lista de compromisos incumplidos que evidencian la falta de credibilidad del alcalde y su equipo", ha apostillado.

Frente a esta parálisis, ha aludido a proyectos que "dejó encaminados el Partido Popular y los que impulsa la Junta de Andalucía". Al hilo, ha defendido que actuaciones como El Banco Digital, el Centro de Oleoturismo de los Robles, la segunda fase de los Cañones, la reforma de la plaza de la Constitución, el Victoria Park o la revitalización de la Universidad Popular Municipal "nacieron de la gestión 'popular' y hoy avanzan a pesar de la inercia del Gobierno local".

Sin embargo, a su juicio, las políticas del actual equipo de gobierno se basan "en titulares grandilocuentes y anuncios sin contenido, pero sin proyectos transformadores". "Julio Millán actúa más preocupado por su supervivencia política que por solucionar los problemas reales de la gente", ha apostillado.

Como contraste, ha resaltado la política de la Junta de Andalucía, con "proyectos tangibles" como "el tranvía, que avanza con cada contrato cumplido; el Conservatorio Superior de Música o la Ciudad de la Justicia, "pendiente únicamente de un trámite del Ministerio de Hacienda" para su licitación.

Así las cosas, ha asegurado que los 'populares' afrontan este nuevo curso político "con más fuerza e ilusión que nunca, con la firme determinación de cambiar la situación que atraviesa la ciudad y de frenar la parálisis a la que la ha condenado el actual Gobierno municipal".

"El PP seguirá siendo una oposición constructiva, vigilante y responsable, pero también una alternativa sólida que trabaja día a día para que Jaén recupere el rumbo y tenga el futuro que merece. Este gobierno solo sabe vivir de las rentas, pero esas rentas se acabarán. Cuando se agoten, también lo hará la excusa, la credibilidad y el propio gobierno", ha subrayado González.