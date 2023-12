PP-A lamenta que la marca Andalucía "arrastre aún los coletazos del socialismo corrupto, como vemos en Jaén"

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha lamentado que la marca Andalucía, que ha identificado en la actualidad con el compromiso por la sostenibilidad y protección al medio ambiente, "tenga que arrastrar aún coletazos de la época en la que, bajo el Ejecutivo del PSOE, se vinculaba al estancamiento y a la corrupción".

Martín se ha referido a la condena a la ex alcaldesa socialista de Peñarroya (Córdoba) por prevaricación, fraude y falsedad "con dinero público para la defensa de una zona minera".

"Y sigue pasando allí donde el socialismo tiene la oportunidad, como estamos viendo en la ciudad de Jaén, con ese montaje vomitivo para acusar falsamente al PP de comprar votos", según una nota de este partido.

Ha querido dejar claro "llegaremos hasta el final de este caso, y que exigiremos que todo el peso de la ley caiga sobre sus responsables, a los que ya debían haber apartado de sus cargos en vez de mirar para otro lado como siempre para protegerlos".

Durante su intervención en la sesión de control en el Pleno de la Cámara autonómica, Martín ha subrayado que ese compromiso por la sostenibilidad es seña de identidad del Gobierno de Juanma Moreno, "con nuevo modelo económico vinculado al cuidado del medio ambiente y a la búsqueda de nuevas energías limpias como una inmejorable oportunidad de generar empleo y riqueza para los andaluces".

Ha lamentado que pese a que el impacto del cambio climático en Andalucía eso no ha sido suficiente para que la oposición se sume a la reclamación a Europa del reconocimiento de la singularidad climática, petición que ha repetido el presidente de la Junta en la Cumbre Mundial del Clima, la COP 28, o se sumen a la reclamación al Gobierno para la ejecución de las decenas de obras hidráulicas pendientes.

"Andalucía tiene un gobierno que, por ejemplo, está creando las condiciones para convertirnos en la principal generadora de energías verdes de Europa, o que ha puesto en marcha el Plan de Acción por el Clima, o que tiene el mayor presupuesto de su historia para políticas forestales, protección de espacios naturales, promoción de la economía circular, reducción de la huella de carbono, prevención de incendios, recuperación de especies amenazadas", ha enumerado.

Ha puesto como ejemplo de esa "apuesta sin precedentes" por el desarrollo sostenible la adquisición de la finca Veta La Palma.

"Mientras otros partidos aquí presentes promovían el ladrillo en el entorno para tensionar más el acuífero y siguen sin terminar las depuradoras en la zona, en el Partido Popular nos centramos en blindar el humedal y los acuíferos en medio de la mayor sequía en décadas y protegemos el futuro del parque", en alusión al acuerdo para la comarca del Condado.

"Ha sido su gobierno el que, preservando y protegiendo Doñana, ha dado una solución a las miles de familias que viven en el entorno del parque, que tienen en él su sustento desde hace generaciones y son los primeros interesados en preservarlo y cuidarlo", ha destacado, "y a los que el anterior gobierno socialista dejó injustamente tirados".

Martín ha remarcado que la marca Andalucía ahora se vincula a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente y atrae grandes proyectos internacionales, "que valoran que ahora contamos con un ecosistema administrativo y fiscal atractivo en un territorio que ofrece estabilidad y seguridad jurídica".

"TORPEDOS QUE VUELVEN INSOSTENIBLE EL SISTEMA DEMOCRÁTICO"

Martín ha advertido de que la sostenibilidad "debe aplicarse no solo al medio ambiente, sino a cualquier sistema, incluido el democrático".

"Porque si se le lanzan torpedos a la igualdad, a la separación de poderes o a la Constitución, se le abren boquetes al sistema democrático, que se vuelve insostenible y se puede hundir".

Ha cuestionado así medidas como el inicio de la tramitación esta semana en el Congreso de los Diputados de la Proposición de ley de amnistía, que ha presentado como "el primer pago de Pedro Sánchez por ese apoyo que le ha permitido continuar en el sillón" y "un auténtico atentado contra el Estado de Derecho", o la moción de censura acordada en Pamplona con Bildu "que nos ha helado la sangre".

También se ha referido a la reunión el lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, "con la ausencia chulesca del Gobierno catalán porque tienen acordada una mesa exclusiva con Pedro Sánchez para decidir bilateralmente su financiación".

Ha emplazado al líder del PSOE andaluz, que "ahora es portavoz del PSOE en el Senado", a señalar "si le parece bien este torpedo a la igualdad de los andaluces con los españoles de otras Comunidades y a la sostenibilidad del Estado de las Autonomías".

"Y si no le parece bien, me encantaría saber si va a decir algo en el próximo Pleno del Senado levantando la voz en defensa de Andalucía o se va a callar de nuevo para no crearle problemas a su jefe Pedro Sánchez con sus socios independentistas, aunque eso vaya en contra de Andalucía y de los andaluces".

"El camino del PP, en cambio, no pasa por ni promover agravios que generen territorios de primera y de segunda por haber apoyado o no una investidura, sino por gobernar para todos y hacer más fuerte y mejor a Andalucía porque así hacemos más fuerte y mejor a España".