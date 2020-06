El PP-A lamenta que el PSOE se oponga a la contratación de 3.000 personas para las playas de Andalucía

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Turismo del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Bruno García, ha lamentado que el PSOE se "oponga" a la contratación de 3.000 personas en las playas andaluzas en esta temporada estival, "una medida del Gobierno andaluz destinada a garantizar un turismo seguro contribuyendo al empleo al mismo tiempo".

García ha señalado en una nota que "los andaluces necesitan un gobierno como el de Juanma Moreno, que mira por la seguridad de nuestros conciudadanos y trabaja por la recuperación de nuestra tierra, pero también una oposición que sea constructiva y vele igualmente por los intereses de Andalucía".

"Lamentablemente, con los socialistas tenemos una oposición que los andaluces no nos merecemos, una oposición que va en contra de la creación de empleo en esta tierra, que no quiere que Andalucía mejore sus condiciones como destino seguro en este verano y que se dedica, muy lamentablemente, a intentar sembrar dudas que no existen", ha dicho.

Por esta razón, el parlamentario popular ha requerido al PSOE-A que "deje de entorpecer y aprenda a arrimar el hombro, porque estar en la oposición no es dedicarse al engaño y a la crispación", sino que también tiene una función, "que debe ser la de estar al servicio de los andaluces y querer lo mejor para Andalucía".

Por ello, ha rechazado también que los socialistas se opongan igualmente al plan de empleo anunciado por el presidente de Andalucía con un importe de 165 millones que, con los ayuntamientos, supondrá la generación de 19.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma.

"El PSOE-A fue el partido del paro por su incapacidad para gestionar y su desilusión por esta tierra que gobernaban sin creer en ella, como oposición tienen ahora la oportunidad de aprender a ser más constructivos y saber apoyar las medidas acertadas y el buen gobierno como el de Juanma Moreno, que sí tiene a los andaluces por encima de todo", ha apostillado el portavoz popular.