El PP lamenta que "el PSOE de Sánchez y Montero castigan a Córdoba sin capacidad eléctrica"

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha lamentado este martes que "el PSOE de Sánchez y Montero siga castigando a la provincia sin aumentar la capacidad eléctrica que tanto necesita".

En una rueda de prensa, Cabello ha criticado "el continuo martirio que el Gobierno central hace con la provincia negándonos todo lo imprescindible para seguir avanzando". Así, en la Propuesta de Planificación Eléctrica con horizonte 2030 presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "ninguna de las infraestructuras solicitadas para la provincia ha sido incluidas", ha advertido.

"Es la evidencia palpable de que el gobierno de Sánchez y Montero castigan a Córdoba, no atienden ninguna de las grandes demandas que requiere esta provincia y miran para otro lado cuando reciben alguna solicitud de los cordobeses", ha reprochado, para subrayar que "no merecemos un Gobierno que nos olvida, que no nos tiene en cuenta nunca y que relega a los cordobeses al último lugar, porque otros territorios sí han sido atendidos".

La secretaria general del PP cordobés ha valorado el trabajo "riguroso" de la Junta de Andalucía en la propuesta elevada al Ministerio en marzo de 2024 y que ahora ha sido resuelta, donde se incluyeron seis nuevas subestaciones y varios ejes estructurales de conexión fundamentales para mejorar el mallado en territorios deficitarios en infraestructuras eléctricas, así como para reforzar la conexión de Andalucía con el resto de la red nacional de transporte de 400 kilovatios.

En esa propuesta de la Junta se recogían actuaciones en la provincia como un nuevo eje estructural de doble circuito de 400 kV Maguilla (Extremadura)-Peñarroya-Lancha-Villanueva del Rey-Guadame, considerada como prioritaria.

"SIN JUSTIFICACIÓN"

"El PSOE deja fuera del tablero de juego a la provincia en cuanto a planificación eléctrica, y lo hace sin justificación alguna y de forma discrecional, y con ello está frustrando el desarrollo económico, industrial y empresarial de la provincia, la creación de empleo, el aprovechamiento de las renovables y la fijación de población al territorio", ha mencionado, para remarcar que "al final siempre lo paga el mundo rural, y eso es muy injusto". "Al PSOE no le importan nada nuestros pueblos y las oportunidades de vida de sus vecinos", ha afirmado Cabello.

Si bien, la popular ha declarado que "esto no es nada nuevo", al recordar que "el gobierno de Sánchez y Montero maltrata a Córdoba negándole otros proyectos fundamentales para el desarrollo de la provincia como infraestructuras hidráulicas, carreteras como la autovía de la N-432, la Variante Oeste, el ramal central ferroviario y la ampliación del Museo Arqueológico, entre otras".

Ante eso, ha dicho que "el PSOE de Córdoba es cómplice de ese maltrato a los cordobeses y roza el ridículo hablando de inversiones millonarias para atender la cobertura energética en Los Pedroches y el Guadiato". "El PSOE de Córdoba no se entera, tiene la venda del sanchismo en los ojos y se ha olvidado de los cordobeses", ha apostillado, para enfatizar que "no puede ser que todos los agentes económicos de la provincia, que todas las cabeceras de periódicos y medios de comunicación y todas las instituciones alertaran del agravio a los cordobeses en cuanto a la planificación eléctrica, y el PSOE aplauda y felicite la gestión del Gobierno en este asunto". "Tenemos un PSOE que sólo defiende a Sánchez y se ha olvidado de los cordobeses", ha censurado Cabello.

A su juicio, "Córdoba no merece ser ignorada y castigada por el PSOE". "Da la sensación de que al gobierno de Sánchez y Montero les interesa frenar el gran potencial de desarrollo que tiene Córdoba", ha analizado, para apuntar que desde el PP cordobés no van a permitir que "sigan maltratando a la provincia, y vamos a seguir reclamando con firmeza los proyectos fundamentales que esta provincia necesita para seguir avanzando".