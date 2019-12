El PP-A lanza una "ofensiva institucional" contra la "pedrada" de Sánchez a la autonomía de Andalucía

Actualizado 22/12/2019 14:02:11 CET

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha anunciado este domingo que su partido "pasa a la acción" lanzando una "ofensiva institucional" para denunciar el "ataque" del Gobierno del PSOE a la autonomía andaluza y exigir al Ejecutivo central que rectifique su "intención de intervenir Andalucía".

En rueda de prensa en Sevilla, Martín ha cargado contra esta "pedrada" a los andaluces, "porque es un golpe a la economía de todos los andaluces y la ocurrencia Pedro Sánchez contra Andalucía", según ha informado el partido en una nota de prensa.

Esta ofensiva, ha explicado Martín, se va a traducir en la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de Andalucía para exigir que el PSOE dé marcha atrás en "este ataque a todos los andaluces". "Si no conseguimos que rectifiquen, pasaremos a la acción en la calle, convirtiéndonos en altavoz de la enorme indignación que ha provocado este ataque de Sánchez, con la complicidad de Díaz, a la autonomía y a la economía de los andaluces", ha añadido.

Martín ha justificado esta acción debido a que "el gobierno de España, el gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, sigue adelante en su empeño infame de atacar a Andalucía, a los ocho millones y medio de andaluces, con esa anunciada intervención económica de nuestra comunidad, una intervención económica absolutamente injustificada, y que se produce por motivos estrictamente de interés político del PSOE".

"En los 40 años de democracia, Andalucía nunca había sufrido una agresión tan fuerte a su autonomía", ha recordado el popular, que ha remarcado que "el próximo 28 de febrero se cumplen 40 años de nuestra autonomía y los andaluces vamos a tener un motivo más claro que nunca para salir a la calle a gritar que, ni el PSOE ni nadie, nos va a quitar lo que es nuestro, nuestras competencias, nuestra capacidad de decidir expresada en las urnas el pasado 2 de diciembre, día en el que los andaluces, hartos de los abusos del PSOE, votaron cambio".

Para Martín, "lo que Sánchez no ha tenido narices de hacerle a los

independentistas catalanes se lo hace a una comunidad leal con la unidad de España y cumplidora desde el punto de vista económica con el gobierno de Juanma Moreno" y ha considerado esta intervención "un 155 económico". "Si el PSOE, si Sánchez, si Susana Díaz, se creen que esto se va a quedar así, es que no conocen a Andalucía ni a los andaluces", ha apostillado.

"Esta tierra no es sumisa, esta tierra ha demostrado a lo largo de la Historia que sabe luchar por sus derechos y, por lo que le corresponde, esta tierra no se va a dejar avasallar por ningún partido que se crea el dueño del cortijo porque Andalucía no es el cortijo de ningún señorito", ha añadido.

Martín ha indicado que durante el Pleno celebrado esta semana en el

Parlamento "han sido muchas las referencias a esta intervención, y muchas las veces que los diputados del grupo socialista han tenido que agachar la cabeza cuando se les recordaba que su partido con esta sucia jugarreta a Andalucía lo que pretende es maniatar al gobierno del cambio para que o pueda desarrollar sus políticas, para que no pueda bajarle los impuestos a los andaluces, para que pueda poner fin al régimen y al sistema socialista que ha mantenido a Andalucía en los últimos lugares de todos los indicadores socioeconómicos de España durante décadas".

El popular ha elogiado que el gobierno de Juanma Moreno "aprobó seguir bajándoles los impuestos a todos los andaluces". "Si ahora no se les bajan es por culpa del PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz, que lo quieren impedir con esta sucia jugada política que es intervenir económicamente a Andalucía de manera injustificada para entorpecer el cambio en Andalucía". Ha recalcado que "les ha podido su afán de venganza por haber perdido el gobierno de Andalucía" porque los andaluces "han votado cambio y por la sentencia de los ERE".

Contra esta decisión, ha subrayado el vicesecretario general del PP-A, "no sólo se han manifestado los partidos que respaldan al gobierno andaluz, también lo han hecho la Asociación de Trabajadores Autónomos y la Confederación de Empresario de Andalucía, que anticipan que esta medida resultará muy perjudicial para la economía de los andaluces".

"Quisimos presentar el pasado Pleno en el Parlamento una declaración institucional para que la Cámara Andaluza en Pleno se manifestara en contra de esta injustificada intervención económica de Andalucía perpetrada por el Pedro Sánchez. Buscábamos con ello dar la oportunidad al PSOE andaluz de sumarse a la defensa de Andalucía ante esta invasión de sus competencias autonómicas".

Pero, ha proseguido, "una vez más, Susana Díaz decidió ponerse del lado de su partido y de sus jefes de Madrid, y el PSOE andaluz se negó a firmar esta declaración conjunta y por lo tanto no puedo llevarse al Pleno para su aprobación".

Al hilo, el 'popular' ha detallado que presentarán una moción que "resume el ataque de Pedro Sánchez y del PSOE a los 8,5 millones de andaluces y la exigencia de que cese en su maltrato a Andalucía retirando esta intervención económica que no es más que una pataleta por haber perdido el gobierno andaluz, sumado a la sentencia de los ERE".

"Ahora vivimos en la Andalucía del cambio por decisión de los andaluces, y ni Pedro Sánchez, ni Susana Díaz ni nadie del PSOE lo va a poder parar con decisiones injustas y vengativas como esta", ha concluido.