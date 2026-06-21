PP lleva al Congreso el "deterioro" de la segunda circunvalación ante "la falta de respuesta" del Gobierno

Archivo - Granada.- El PP critica el "retraso" del Gobierno en las obras de emergencia en las playas afectadas por el temporal - PP - Archivo

GRANADA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha denunciado este domingo que el Gobierno de España sigue "sin ofrecer una solución al deterioro de la A-44, la segunda circunvalación", inaugurada hace apenas cinco años, en el tramo comprendido entre Alhendín y Las Gabias.

En un comunicado, ha señalado que el pasado mes de septiembre, el Gobierno "admitió la existencia de deformaciones superficiales en aproximadamente 1,5 kilómetros de la vía y aseguró que estaba estudiando la solución técnica para su reparación", pero, "desde entonces, la autovía continúa deteriorándose mientras los granadinos sufren las consecuencias".

Ante "la falta de respuestas" del Ejecutivo, el PP ha registrado nuevas iniciativas en el Congreso de los Diputados para conocer "por qué no se ha intervenido en este tramo" y exigir un calendario concreto para la licitación, adjudicación y ejecución de las obras. "Solicitamos aclarar las causas técnicas que han provocado el deterioro prematuro del firme y si tiene previsto exigir las responsabilidades contractuales o técnicas que pudieran derivarse", ha dicho.

"La gravedad de esta situación no es solo que el Gobierno no actúe: estamos hablando de una infraestructura inaugurada por el hoy encarcelado José Luis Abalos en diciembre de 2020", según la portavoz del PP, que ha recordado que "una de las empresas subcontratadas para la ejecución de este tramo aparece vinculada en investigaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el marco del caso Koldo".

"Es inaceptable que una vía moderna en la que se han invertido millones de euros esté plagada de baches y desperfectos cinco años después de su apertura", ha asegurado la portavoz del PP granadino, apuntando que "están jugando con la seguridad de los granadinos mientras miran hacia otro lado".

Lourdes Ramírez ha exigido al Ministerio de Transportes que "ejecute cuanto antes una actuación integral en la A-44 y garantice la seguridad y el tráfico en una vía clave para la conectividad de la provincia": "Ya son demasiados los incumplimientos y los desprecios de este Gobierno, Granada no puede estar a la cola de las infraestructuras".