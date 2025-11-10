El PP lleva al Pleno de Córdoba las viviendas vacías de Adif y la electrificación del norte de la provincia

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico; el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y la delegada de Servicios Sociales y Mayores, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de las tres mociones que llevará su grupo al Pleno Ordinario del mes de noviembre, que se celebra el jueves, entre ellas una sobre la situación de las viviendas vacías de Adif, otra relativa a la electrificación del norte de la provincia y la tercera, de apoyo a los autónomos.

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado sobre la primera que "el Ministerio de Fomento ha reconocido que Adif tiene unas 140 viviendas vacías en Córdoba --que no sabemos si se refiere a ciudad o provincia-- y de las cuales 75 de ellas están en perfecto estado para su uso inmediato", de forma que se podrían poner a disposición de "los cordobeses que más lo necesitan a través del mecanismo que se considere oportuno".

Ante ello, ha dicho que dicha situación "no se entiende" por parte de "un gobierno que se le llena la boca de reivindicar a otras administraciones que tienen menos competencias que ellos que pongan vivienda a disposición de los que más lo necesitan", cuando "desde la Junta y el Ayuntamiento se trabaja" a tal efecto con planes de viviendas de alquiler, de venta y protección oficial.

En segundo lugar, el concejal espera que "los pasos de rectificación que parece que se dan por parte del Gobierno respecto a la electrificación de la zona norte puedan mejorar", dado que "en las comarcas del Guadiato y Valle de los Pedroches es vital la inversión en infraestructura eléctrica para la implantación de nuevas empresas", de modo que "cada día es vital más la energía".

Al hilo, ha dicho que apoyan "la reivindicación de los cordobeses de la zona norte y debe de ser una cuestión abordada de forma urgente por el Gobierno central, que se repiense y se replantee la inversión eléctrica en la zona norte".

Y sobre los autónomos, Torrico ha explicado que "en los últimos tiempos, desde el Gobierno de España se está produciendo una serie de ataques o de cuestiones que no quedan muy claras respecto a las cuotas y el régimen de protección que deben tener los trabajadores autónomos", cuando "son el pulmón de la economía".

Así, ha subrayado que "merecen toda la protección y apoyo", así como que "se despeje toda la incertidumbre que, con políticas erráticas y opresivas en lo fiscal, como son las del Gobierno de España, de Pedro Sánchez y sus socios radicales de izquierda, nos vemos obligados a tomar este tipo de mociones para su defensa".