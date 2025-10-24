PP lleva al Senado las conducciones de la presa de Siles (Jaén) para reclamárselas al Gobierno

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una moción en el Senado para instar al riego urgente de la presa de Siles (Jaén). Concretamente, a través de la moción, el Grupo Popular en el Senado exige autorizar de forma inmediata a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la concesión de riego a las comunidades de regantes de la Sierra de Segura desde la presa de Siles para las hectáreas de riego previstas en su proyecto inicial.

"Es urgente que de una vez el Gobierno de Pedro Sánchez, ese PSOE que tanto dice defender nuestro campo, pero solo de palabra, ejecute a la mayor brevedad posible las conducciones e infraestructuras necesarias para garantizar dicho riego", ha dicho en un comunicado el senador popular Francisco Javier Bermúdez.

Ha añadido que hace diez años que la presa de Siles fue inaugurada y desde entonces almacena agua sin que puedan beneficiarse los agricultres de la comarca. La presa de Siles fue concebida para posibilitar el riego de unas 3.500 hectáreas de olivar y cultivos leñosos con una dotación de 6,12 hectómetros cúbicos, garantizar el abastecimiento de agua a los municipios de la zona con una dotación de 1,2 hectómetros cúbicos, la generación de energía eléctrica y promover el desarrollo agrario, económico, turístico y social de esta comarca de montaña, además de prevenir de avenidas a municipios aguas abajo.

"Desde entonces, al PSOE solo le importaba paralizar esta obra con claro sello popular, y desde las administraciones donde han gobernado, primero en la Junta y ahora en el Gobierno de España, han insistido en bloquearla, negándole el riego a los agricultores, poniendo por delante siempre el interés partidista", ha lamentado Bermúdez.

A pesar de que la infraestructura se encuentra finalizada y plenamente operativa desde el 2015, según el senador popular, la CHG "no ha autorizado ni ejecutado las conducciones necesarias que permitan la utilización efectiva del agua embalsada para riego", a pesar de que el PSOE "cuando gobernaba en la Junta insistía en que era una competencia estatal".

Ha añadido que la situación genera un "grave perjuicio" a los agricultores de la Sierra de Segura, que "continúan sin acceso a un recurso hídrico esencial para asegurar la viabilidad de sus explotaciones" porque "nuestro campo se seca, nuestra tierra se muere de sed".

En la moción registrada en el Senado se insta también al Gobierno de Sánchez a promover medidas de apoyo económico y técnico a los agricultores de la comarca para facilitar la incorporación al regadío, en el marco de la transición ecológica y el desarrollo rural sostenible.

Asimismo, se pide la licitación urgente de concursos públicos para asignar el aprovechamiento de la planta de generación eléctrica de la presa de Siles por parte de la CHG. Desde un punto de vista técnico, la presa cuenta con capacidad suficiente para atender tanto los usos de abastecimiento como los de riego previstos, siempre dentro de los márgenes de sostenibilidad y equilibrio hidrológico de la cuenca.

El retraso en la concesión y en la ejecución de las infraestructuras de distribución supone, según Bermúdez, una "ineficiencia en la gestión del dominio público hidráulico y una pérdida de oportunidad en términos de productividad y empleo agrario, únicamente por intereses partidistas del Partido Socialista".

En esta línea, ha defendido que el desarrollo del regadío asociado a la presa de Siles es "una herramienta fundamental para fijar población, modernizar el sector agrario y dinamizar la economía rural".