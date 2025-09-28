El PP llevará al Pleno del Ayuntamiento de Jaén las propuestas de mejora de la Asociación de Vecinos La Merced

Un momento de la visita de los ediles del PP al barrio de La Merced. - PP

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, y los concejales populares Maribel López y Antonio Losa han visitado el barrio de La Merced, junto a representantes de la Asociación de Vecinos 'La Merced', presidida por Manuel Moya, quien, durante el recorrido, ha trasladado a los ediles del PP las "principales preocupaciones" de los vecinos, centradas en "la necesidad de reforzar la limpieza y el mantenimiento urbano en diversas calles del barrio", comprometiéndose los populares a llevar al Pleno municipal las propuestas vecinales para la mejora del barrio.

Según ha informado el PP en una nota, el portavoz popular ha resaltado el papel de las asociaciones vecinales, "que son pieza clave para detectar estos problemas y servir de nexo entre la ciudadanía y el Ayuntamiento" y, por rello, "desde el PP comenzamos una nueva ronda de contactos en todos los barrios de Jaén para dar voz a sus demandas".

Durante la visita, los vecinos han lamentado que "los contenedores del sistema de quita y pon se entregan sucios tras ser vaciados, pese a que el contrato con la concesionaria FCC obliga a devolverlos en condiciones de higiene". El problema "no es exclusivo de este barrio, sino que afecta a toda la ciudad, reflejando una pésima gestión del PSOE y Jaén Merece Más en algo tan básico como la limpieza viaria".

En este sentido, la edil Maribel López ha señalado que "Jaén arrastra un grave problema de limpieza desde hace meses y La Merced no es una excepción. Los contenedores desprenden malos olores, los resaltos de seguridad siguen sin retirarse, pese a las promesas, y el mantenimiento urbano brilla por su ausencia. Es la realidad que sufren los vecinos frente a un gobierno local que solo sabe anunciar, pero no ejecutar".

Los representantes vecinales también han expresado su inquietud en materia de movilidad. Entre sus peticiones, destaca el cambio de sentido de la calle Capitán Aranda Alta, una medida que consideran prioritaria para mejorar la circulación en la zona. A ello se suma la situación del histórico pilar de la Plaza de la Merced, "que sigue presentando una imagen impropia tras la intervención que sustituyó la piedra señera por pintura amarilla y cemento en una fuente del siglo XVI".

Maribel López ha criticado que "todo esto es fruto de la ausencia de control y de supervisión por parte del Ayuntamiento a las concesionarias. Es inconcebible que en un bien histórico se pinte una fuente y se tapen juntas con cemento. Tanto es así que el presidente de la Asociación ha tenido que pedir la intervención de la Junta de Andalucía para poner algo de orden".

Además, los vecinos han trasladado su "preocupación por la seguridad en la zona, reclamando una mayor presencia de la Policía Local". Maribel López ha subrayado que "los barrios de Jaén necesitan limpieza, mantenimiento y seguridad, y lo único que encuentran es desidia y abandono por parte del equipo de gobierno de Julio Millán".

La edil popular ha agradecido a la Asociación de Vecinos La Merced "su trabajo desinteresado y su papel como pieza angular entre la ciudadanía, la oposición y el Ayuntamiento" y ha reiterado que el Grupo Popular seguirá recorriendo todos los barrios de Jaén para escuchar sus demandas y llevarlas al Pleno municipal.