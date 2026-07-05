El PP mantiene sus "dudas" sobre la financiación del proyecto de la plaza de la Constitución de Jaén y exige los datos

Archivo - Jaén.- PP exige al alcalde que informe sobre el coste de reformar el edificio de Correos por su repercusión en la deuda - PP - Archivo

JAÉN 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular del Ayuntamiento de Jaén ha lamentado este domingo que el alcalde, Julio Millán, no haya aportado la documentación sobre el proyecto de la plaza de la Constitución, calle Virgen de la Capilla y plaza de Santiago. La viceportavoz, Mónica Moreno, ha manifestado que la información fue solicitada el pasado 27 de mayo sin que haya sido facilitada por el regidor socialista.

Moreno ha expuesto en una nota de prensa las "dudas" sobre la financiación del proyecto de remodelación de la plaza de la Constitución, calle Virgen de la Capilla y plaza de Santiago. El cuestionamiento se deriva de que el total del importe consignado para el conjunto de las actuaciones (3.258.076,55 euros) se invertirá en la primera de ellas. De ahí que el PP pida el desglose individualizado de la inversión.

La generación de crédito para el proyecto, que es consecuencia de la resolución de los fondos EDIL, establece un montante determinado para cada actuación. Por esta razón, la viceportavoz ha solicitado información desglosada de la distribución del dinero. En respuesta, el alcalde sólo ha permitido al PP consultar el expediente en la unidad de planificación y gestión municipal.

"Desde Alcaldía nos derivaron primero a la Concejalía de Juventud, donde nos dijeron que no tenían información", ha aclarado la viceportavoz, que precisa que tampoco la unidad de planificación contestó a las preguntas relacionadas con el grado de ejecución y la financiación del proyecto. "No obtuvimos casi ninguna respuesta", ha lamentado. En concreto, esta área, encargada de la tramitación administrativa, argumentó que el resto de información es competencia de los servicios de Contratación y Hacienda.

"La falta de respuesta obstaculiza la labor de fiscalización que la ley otorga a la oposición", ha advertido el PP. En este sentido, el grupo municipal considera "inadmisible" que el alcalde no aporte 'motu proprio' datos sobre una inversión de esta relevancia, por lo que solicitará la información necesaria a los servicios municipales competentes para esclarecer todos los aspectos relacionados con el proyecto.