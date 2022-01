El PP de Monachil (Granada) recoge más de mil firmas para pedir a la Diputación un retén de bomberos en Sierra Nevada

MONACHIL (GRANADA), 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Monachil (Granada) ha recogido más de un millar de firmas entre vecinos, comerciantes y empresarios de la urbanización de Pradollano en Sierra Nevada para instar a la Diputación a que, según ha indicado la portavoz municipal de este partido, Cristina Marín, "cumpla con sus competencias e invierta para que el retén de bomberos en la estación de esquí sea una realidad".

"Por desgracia, esta temporada no lo vamos a ver, pero no vamos a abandonar nuestra lucha y vamos a seguir reclamando al presidente de la institución provincial y secretario general de los socialistas granadinos, Jose Entrena, a que no continúe con esta dejación de funciones", ha señalado Marín para quien "la competencia es exclusiva de la Diputación que es quien tiene que financiar la instalación del retén".

"Es necesario garantizar la seguridad. Estamos ante un despropósito que no tiene nombre más que la dejación de funciones que ejerce la Diputación para con los vecinos de Monachil", ha indicado la dirigente popular, quien ha lamentado que "hace unos días un nuevo incendio obligó a actuar a los bomberos de la capital", que "tardan tres cuartos de hora en llegar a la estación ante el bochorno de los vecinos que por desgracia ya han vivido en primera persona lo que supone la llegada tan tardía de los efectivos".

Marín además ha lamentado lo que ha denominado "silencio cómplice" del alcalde de Monachil, el socialista José Morales, que según la portavoz popular es "incapaz de alzar el tono y reivindicar lo que, por justicia y competencia, le corresponde a nuestro municipio".