El PP municipal de Jaén acusa a alcalde de "echar balones fuera para ocultar su pésima gestión en vivienda protegida"

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén Antonio Losa. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Jaén ha acusado al alcalde, Julio Millán, de "echar balones fuera para ocultar su pésima gestión en vivienda protegida".

"El alcalde de Jaén está tan acostumbrado a echar balones fuera que el VAR debería de revisar de oficio su gestión", ha ironizado el portavoz del grupo 'popular' del Ayuntamiento de Jaén, Antonio Losa, que ha criticado que Millán "atribuya a la Junta de Andalucía un problema que se deriva de su pésima gestión. En concreto, el de la falta de vivienda protegida en la capital".

Losa ha lamentado en un comunicado que el regidor socialista "intente ocultar su ineptitud en materia de política de vivienda con acusaciones infundadas contra la Junta de Andalucía".

En este sentido, le ha recordado que "durante sus siete años como regidor de la capital Julio Millán ha prometido la construcción de cerca de 5.000 viviendas de titularidad pública, pero en la práctica no ha construido ni una sola".

A su juicio, "resulta evidente que el alcalde utiliza la manida táctica socialista de achacar a terceros la ineptitud propia. En este caso pretende responsabilizar a la Junta de Andalucía de la inepcia del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más en esta materia. Y lo hace sin tener en cuenta que el Gobierno autonómico es el único que trabaja para revolver el problema".

El portavoz ha recordado al alcalde que "la Junta de Andalucía es la única que en la España autonómica dispone de una ley de vivienda". Además, Losa ha aclarado en un comunicado que "esta herramienta propicia que se conozcan con que terrenos cuentan los municipios para la construcción de vivienda protegida. De esta manera se ofrece una valiosa información a los promotores y se facilita la labor de las administraciones locales".

"Las medidas recogidas en esta ley desarrollada por el Gobierno de Juanma Moreno facilitan en concreto a los ayuntamientos la posibilidad de destinar suelo dotacional para construir vivienda protegida en régimen de alquiler", ha dicho.

Además, ha incidido en que "han sido muchos los ayuntamientos andaluces que han empezado a ejecutar proyectos de este tipo, sin embargo el de Jaén, dada la apatía habitual del alcalde, prefiere pedir que sean otros los que lo hagan, mientras él sigue cruzado de brazos".

"Millán debería de ponerse las pilas y buscar proyectos y promotores que construyan vivienda protegida en los terrenos disponibles", ha precisado Losa, al tiempo que propone al alcalde que "utilice a Somuvisa para esta labor".

También le pide que "tenga en cuenta que la Junta posibilita en la actualidad el desarrollo de dos zonas, aledañas a la estación de Renfe y a la Universidad, que implicarán la disposición de suelo para vivienda protegida". "Ahora la pelota está en su tejado", ha concluido.