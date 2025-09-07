PP-A pedirá el jueves en el Parlamento que Gobierno convoque el CPFF para abordar un modelo de financiación autonómica

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves en el primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político una proposición no de ley en la que se demanda que el Gobierno central convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para, a través de una negociación multilateral, acordar las bases del nuevo modelo de financiación autonómica.

En la iniciativa, se pide a la Junta, ante el acuerdo "bilateral" alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat catalana, que rechace, "como ya ha hecho en otras ocasiones, la ruptura del régimen común de financiación y cualquier modelo que privilegie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras", y que utilice todos los instrumentos necesarios, si fuera preciso, para defender los intereses de Andalucía.

Así, se pide el pronunciamiento favorable del Parlamento a que se aborde cuanto antes una reforma del modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía, a partir de los principios de igualdad, equidad y solidaridad, a "través de una negociación multilateral entre las comunidades autónomas que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación".

Asimismo, se plantea que el pleno se reafirme en el acuerdo alcanzado en el dictamen del grupo de trabajo de financiación autonómica aprobado hace siete años en el Parlamento, "más allá en su caso, de la necesidad de su actualización y la incorporación de nuevas propuestas de los actuales grupos parlamentarios que ahonden en la mejora del modelo en la respuesta a nuevos retos, siempre desde el respeto a la autonomía y suficiencia financiera de las comunidades autónomas, para la consecución de la mejor reforma del modelo de financiación autonómica".

Asimismo, se insta a la Junta a impulsar una "Mesa de Financiación como espacio de información, análisis y seguimiento del proceso de negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica".