PP pedirá en el pleno de Jaén la retirada del apeadero de bus de Renfe en el Bulevar por "riesgos de seguridad"

Autobus en la parada habilitada para los autbuses de Renfe - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno municipal con la que pedirá la retirada del apeadero provisional de autobuses del servicio sustitutorio de Renfe, ubicado en la calle Extremadura, y su inmediato traslado a otro emplazamiento que "garantice la seguridad de los viajeros y evite los perjuicios que actualmente sufren los residentes".

El portavoz del Grupo Popular, Antonio Losa, ha explicado que esta iniciativa surge como respuesta a las quejas y reclamaciones trasladadas por los afectados. Para abordar la situación, los concejales populares han mantenido encuentros sobre el terreno con la Asociación de Vecinos Expansión Norte del Bulevar, representantes de las comunidades de propietarios colindantes y diversos residentes de la zona.

Losa ha señalado que los ediles de su formación han podido comprobar de primera mano "las graves molestias que genera esta ubicación y las preocupantes deficiencias de seguridad y accesibilidad que afectan también a los propios usuarios del transporte".

A su juicio, se trata de una decisión adoptada "sin escuchar a los vecinos" que ha terminado por convertir una calle residencial en una zona de estacionamiento y maniobras de autobuses de grandes dimensiones.

Entre las situaciones concretas que denuncia la moción popular se encuentran las "peligrosas maniobras" de marcha atrás y los cambios de sentido que realizan los autobuses en el entorno de las calles Extremadura y Región de Murcia. Asimismo, critican la ocupación de parte de la calzada y las dificultades para la subida y bajada de pasajeros, así como para la carga y descarga de equipajes, que en ocasiones debe realizarse desde la propia vía de circulación.

A estos problemas se suman, según el PP, las deficiencias de accesibilidad, "especialmente graves" para las personas con movilidad reducida, y las "dudas sobre la adecuación de estas instalaciones provisionales a la normativa vigente".

El portavoz popular ha advertido de que "no se puede esperar a que ocurra un accidente para actuar" y ha recordado que los residentes también soportan diariamente ruidos de motores, emisiones de gases, molestias para el descanso y la eliminación de plazas de aparcamiento en una zona que ya presentaba un déficit histórico de estacionamiento.

Por todo ello, Losa ha instado al alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), a "abandonar la pasividad, escuchar de una vez a los afectados y ofrecer una solución real a un problema que nunca debería haberse generado".