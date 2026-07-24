El PP pedirá el respaldo del pleno para reclamar al Gobierno que Granada salga del plan de ajuste

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Granada. (Foto de archivo). - PERFIL DEL AYUNTAMIENTO EN LA RED SOCIAL 'X'

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada llevará al próximo Pleno municipal una moción para recabar el respaldo de la Corporación a la solicitud formulada por el equipo de gobierno ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con el objetivo de culminar la salida del Consistorio del Plan de Ajuste y del régimen de intervención financiera al que permanece sometido 2012 una vez cumplida la totalidad de los marcadores exigidos.

La iniciativa supone un nuevo paso dentro del proceso iniciado por el Ayuntamiento tras solicitar la refinanciación de los préstamos del Fondo de Financiación a Entidades Locales; una operación que permitirá cancelar los 70.896.195 euros de créditos actualmente vigentes y solicitar formalmente el levantamiento de la tutela financiera ejercida por el Ministerio de Hacienda durante los últimos catorce años.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha destacado que "Granada se encuentra ante una oportunidad histórica para recuperar plenamente su autonomía financiera" y ha reconocido "el esfuerzo, rigor y responsabilidad con el que se está trabajando desde todas las áreas durante este mandato" y "la excelencia de la gestión económica municipal", que ha permitido revertir progresivamente y en un tiempo inferior a lo previsto una situación económica especialmente compleja.

"Hoy podemos afirmar que el Ayuntamiento cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos por la normativa para abandonar el Plan de Ajuste y es el momento de que el resto de grupos se sumen también a la petición realizada por el equipo de gobierno para permitir que Granada vuelva a gestionar su futuro con plena autonomía", ha señalado.

Así, se han aprobado los presupuestos municipales de los tres últimos ejercicios, el ahorro neto positivo es de 31,6 millones de euros y hay un remanente de Tesorería positivo de 7,3 millones de euros, el nivel de endeudamiento consolidado es del 44,81 por ciento (muy por debajo del límite legal del 110%), se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto y con el principio de prudencia financiera respecto a la nueva operación de endeudamiento.

Junto a ello, el Ayuntamiento suma ya 24 meses con su Periodo Medio de Pago a Proveedores por debajo de los 30 días, tal y como exige la legislación.

"Estos resultados no son fruto de la casualidad, sino de un gobierno basado en la responsabilidad en la planificación, el rigor en la gestión y el cumplimiento riguroso de los compromisos económicos del Ayuntamiento", ha subrayado.

El portavoz ha querido incidir en que la salida del Plan de Ajuste supone mucho más que el levantamiento de una medida de control financiero: "Recuperar la autonomía económica permitirá al Ayuntamiento ganar capacidad de decisión, agilizar inversiones, mejorar los contratos de los servicios públicos, planificar con mayor libertad el futuro de la ciudad y responder con mayor rapidez a las necesidades de los granadinos".