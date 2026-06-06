El PP pide al alcalde de Jaén que "admita que crece la inseguridad" en el centro de la ciudad

Archivo - Jaén.-El PP afea a Montero que llegue a Jaén "con las manos vacías, sin inversiones ni flexibilización de la deuda" - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha pedido al alcalde, Julio Millán, que "no haga con la inseguridad lo que Pedro Sánchez con la corrupción: negarla", en referencia a la situación del centro de la capital.

"Negar esa evidencia es escapismo", ha afirmado el portavoz, para quien la declaración del alcalde socialista, que circunscribe el problema a los actos de un pequeño número de personas con adicciones, "no se compadece con el día a día que sufren los vecinos y comerciantes de la zona adyacente a la estación de autobuses, donde la percepción de inseguridad tiene una base empírica".

"Da la impresión de que Julio Millán no pasea por las calles de la ciudad de la que es alcalde ni escucha a los vecinos cuyos intereses tiene que defender aunque no le guste", ha subrayado González.

El grupo popular ha expresado su respaldo a los vecinos de esa área de Jaén, que han trasladado al equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más su preocupación por el incremento de "actos que deterioran la convivencia".

Agustín González ha advertido al alcalde de que a "fin de preservar la calidad de vida de Jaén, una de las grandes cualidades de la capital, es preciso atajar los problemas de convivencia -que menudean tanto en esta zona de la ciudad como en otras- antes de que se desborden".

""La magnífica labor que realiza la Policía Local y las fuerzas de seguridad del Estado en el combate contra la inseguridad en Jaén es un hecho", ha señalado Agustín González. Por eso, el portavoz puntualiza que para potenciar aún más este trabajo es preciso que desde el ámbito político se ordene reforzar la presencia de agentes en las zonas donde se producen actos que alarman a la población.