PP pide al alcalde de Jaén que exija a Montero incluir la ciudad en las ayudas estatales por los daños del temporal

JAÉN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al alcalde, Julio Millán (PSOE), que exija a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su visita de este sábado a la capital jiennense, la inclusión de la ciudad de Jaén al completo en el listado de municipios beneficiarios de las ayudas aprobadas por el Gobierno de España en el Real Decreto-ley 5/2026.

El portavoz del Grupo Popular, Agustín González, ha señalado en una nota que, "si el propio alcalde ha reconocido públicamente que los daños en la capital ascienden a 8,5 millones de euros, lo coherente es que ahora levante la voz ante su compañera de partido y exija que Jaén no quede fuera de las ayudas".

Desde el Grupo Popular recuerdan que los criterios recogidos en el BOE contemplan como supuestos para la inclusión de municipios los daños graves en infraestructuras municipales, la existencia de desalojos y la afectación de servicios públicos esenciales.

En este sentido, González ha subrayado que "en Jaén se han producido daños muy importantes en infraestructuras municipales y, especialmente, en la zona de los Puentes, donde casi un centenar de viviendas han tenido que ser desalojadas, una situación que cumple sobradamente los requisitos establecidos por el propio Gobierno".

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que "lo que está en juego no es una cuestión simbólica, sino la posibilidad real de que Jaén acceda a millones de euros en ayudas directas, beneficios fiscales y compensaciones para autónomos, comercios y empresas".

En este sentido, ha apuntado que el propio BOE establece que solo podrán beneficiarse aquellas actividades ubicadas en los municipios que sean incluidos en la resolución del Ministerio, por lo que "es fundamental actuar con antelación y realizar todas las gestiones necesarias para que la ciudad de Jaén figure expresamente en ese listado".

González ha subrayado que "esto requiere iniciativa municipal, rigor técnico y coordinación entre administraciones, porque de ello depende que nuestros comercios puedan optar a ayudas de hasta 150.000 euros y que autónomos y empresas, como los del Polígono de los Olivares, puedan acceder a las compensaciones previstas".

Asimismo, ha señalado que igual que se reclaman recursos a la Junta de Andalucía cuando es necesario, también "le corresponde ahora al alcalde realizar las gestiones oportunas y exigir al Estado lo que le corresponde a nuestra ciudad".

Para González, "mañana no basta con una foto ni con titulares grandilocuentes; lo que Jaén necesita es una resolución clara que la incluya entre los municipios beneficiarios".