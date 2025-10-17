El PP pide al alcalde de Salobreña (Granada) la devolución de la tasa de basura "cobrada sin servicio"

SALOBREÑA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El PP ha exigido al alcalde de Salobreña, Javier Ortega, del PSOE, que el Ayuntamiento de este municipio de la costa de Granada devuelva la tasa de baura "cobrada sin servicio", en cumplimiento de una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Lo hace, según ha indicado el PP en una nota de prensa este viernes, después de que este órgano "haya reprendido al consistorio por aplicar" este impuesto de recogida de residuos en cortijos y viviendas rurales "sin prestar el servicio correspondiente".

La concejal popular en Salobreña María Carmen Vílchez ha explicado que el expediente del Defensor del Pueblo Andaluz concluye que "el Ayuntamiento ha vulnerado la legislación vigente y la doctrina del Tribunal Supremo al cobrar una tasa en zonas donde no existen contenedores a menos de 300 metros o directamente no se realiza la recogida".

"No es aceptable que se siga cobrando a los vecinos del campo por un servicio que no tienen, por lo que el Defensor del Pueblo ha sido claro: el Ayuntamiento debe rectificar y devolver el dinero cobrado indebidamente", ha aseverado Vílchez.

La edil popular ha lamentado que el expediente haya sido incluido en el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento, lo que supone "una grave llamada de atención institucional y un descrédito para Salobreña".

En este sentido, ha subrayado que "el PP defiende la justicia tributaria y el respeto institucional, y no podemos permitir que nuestro municipio aparezca en un informe oficial por incumplir una resolución de esta relevancia".

Ante esta situación, el grupo municipal popular ha presentado una moción instando al ayuntamiento a "cumplir la resolución, revisar las liquidaciones emitidas en los últimos ejercicios, devolver los importes cobrados indebidamente y garantizar la prestación efectiva del servicio mediante la instalación de contenedores en las zonas rurales y diseminados del municipio".

"El Ayuntamiento debe cumplir con la legalidad y escuchar a sus vecinos. El PP estará al lado de quienes han sido injustamente tratados y seguiremos reclamando soluciones reales, no excusas", ha concluido Vílchez.