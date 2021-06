El PP pide un análisis de la situación "real" de la juventud y articular mecanismos para la búsqueda de empleo

CÓRDOBA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Córdoba, Fernando Priego, ha defendido una moción en el Senado, que ha aprobado por mayoría en la Comisión de Juventud, por la que se insta al Gobierno a realizar un estudio que permita "conocer los datos reales" de población joven parada e inactiva y poner en marcha medidas que incentiven la búsqueda activa de empleo entre los jóvenes.

En una nota, el popular ha asegurado que "hay que ser capaces de volver a ilusionar a los jóvenes", a la vez que ha explicado que "desde el año 2008 los jóvenes españoles han sufrido las devastadoras consecuencias de las sucesivas crisis económicas y sociales vividas y no es menos importante analizar y estudiar el impacto que la crisis provocada por el Covid-19 tiene en este sector de la población y que puede condenar a toda una generación a vivir peor que la generación de sus padres".

Al respecto, Priego ha dicho que "los jóvenes nacidos con el nuevo milenio y que se encuentran ahora en edad de incorporarse al mercado de trabajo no han podido disfrutar de ninguna de las etapas de expansión, crecimiento y oportunidades vividas en el país", sino que "han sufrido las consecuencias devastadoras de sucesivos ciclos económicos negativos que han limitado sus posibilidades de ascenso laboral y social, han mermado sus expectativas e ilusiones, han limitado su capacidad de independizarse y crear su propia familia", ha advertido.

"Una correcta y adecuada política de juventud debe cimentarse siempre en el empleo", ha afirmado el senador, quien ha defendido que "el empleo es motor de ascenso personal y social, de auto realización y salud y aleja a la juventud de hábitos poco saludables".

Además, se ha referido al "grave problema que se sufre siendo España el país con más desempleo juvenil de Europa, el 40 por ciento de los menores de 25 años está en paro, según la EPA del tercer trimestre de 2020". "No es admisible que los jóvenes que ni estudian, ni trabajan se hayan disparado en un 22 por ciento en un año hasta llegar al millón y medio de jóvenes y que solo el 33 por ciento de los menores de 29 años esté trabajando", ha lamentado.

Asimismo, ha pedido un Plan de Choque por el Empleo Juvenil. "Sabemos que algo ha anunciado la ministra de Trabajo hace unos días y esperamos que se sustancie de forma inmediata, porque la situación no puede esperar más", ha dicho el popular, quien ha señalado que "no se puede permitir que nuestros jóvenes se marchen, que no vuelvan los que se fueron o que permanezcan inactivos en casa de sus padres sin ni siquiera albergar la esperanza de encontrar un trabajo el día de mañana".

Ante ello, ha apoyado "la política útil que aporte soluciones reales a problemas reales", a lo que ha agregado que "el Gobierno debe adoptar medidas con carácter urgente", porque "casi año y medio después del inicio de la pandemia, los jóvenes aún no han visto ni una sola medida real y efectiva que haga frente a sus problemas", ha criticado.

Tras destacar que la moción ha salido adelante "a pesar de la abstención del PSOE", el popular se ha mostrado "satisfecho por alcanzar acuerdos en este tema", a la vez que ha afirmado que "el PP saluda el anuncio de la ministra de Trabajo, pero no apoya eliminar los estímulos y bonificaciones para el empleo joven que han funcionado bien".

Según ha manifestado Priego, "todo es mejorable, pero no acabemos con lo que funciona por el simple hecho de que lo hizo, y bien, el Gobierno del PP".