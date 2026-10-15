El PP pide al Ayuntamiento de Jaén acabar con el "botellódromo encubierto" situado junto al ferial

Imagen que presenta el olivar situado junto al ferial - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) que ponga fin al "botellódromo encubierto" situado junto al olivar en plena Feria de San Lucas.

Según el PP, el terreno presenta ya "una importante acumulación de botellas de cristal y plástico, bolsas y otros desperdicios", una situación que "ha vuelto a provocar numerosas quejas de empresarios del polígono y vecinos de la zona por la insalubridad, la mala imagen y el riesgo de incendio que genera".

La concejala popular Maribel López ha señalado en un comunicado que el alcalde, Julio Millán, "no puede decir este año que desconocía el problema porque hace doce meses se encontró exactamente con las mismas imágenes y el Grupo Popular ya le advirtió de la necesidad de adoptar medidas preventivas para impedir que este espacio volviera a utilizarse para botellones".

López ha lamentado que "un año después, teniendo ya el precedente y sabiendo perfectamente dónde se produce el problema, el gobierno de Julio Millán haya vuelto a esperar a que el solar se llene de residuos en lugar de prevenir".

La concejala popular ha incidido en que "lo incomprensible es que el Ayuntamiento haya anunciado para San Lucas un dispositivo reforzado de más de 2.300 servicios policiales y, sin embargo, no haya previsto una vigilancia específica en un punto conflictivo perfectamente identificado desde la feria anterior".

López ha señalado también que "resulta contradictorio que el Ayuntamiento esté trabajando en un II Plan Local de Salud para mejorar el bienestar de los jiennenses mientras permite que se generen focos de insalubridad perfectamente evitables".

En este sentido, ha recordado que "cuidar la salud pública también significa garantizar la limpieza, prevenir la acumulación de residuos y controlar los botellones ilegales".

Para Maribel López, "no se trata de impedir que los jóvenes disfruten de la feria, sino de hacer cumplir las normas, prevenir los botellones ilegales y evitar que los vecinos y empresarios tengan que encontrarse cada mañana con sus negocios rodeados de cristales, plásticos y basura".