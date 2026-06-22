PP pide a Correos que informe sobre si Leire Díez intervino en el alquiler de su sede al Ayuntamiento de Jaén

Concejales del PP junto a la sede central de Correos - PP

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha solicitado a Correos información sobre las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento para el arrendamiento de su sede central en la capital jiennense. En concreto, además de los expedientes, ha pedido conocer si Leire Díez participó en los encuentros mantenidos entre ambas instituciones.

Según el portavoz popular, Agustín González, su grupo da este paso por "la negativa del alcalde, Julio Millán, a desvelar si mantuvo reuniones con Leire Díez cuando esta desempeñaba cargos relevantes en la dirección de la sociedad".

Para González, es preciso despejar las dudas que planean sobre una operación que no figuraba en el programa del PSOE en 2019. Fue en mayo de 2022 cuando anunció por primera vez el proyecto de alquilar la sede de Correos para convertirla en oficinas municipales donde se trasladarían unos 300 trabajadores del Ayuntamiento.

El portavoz ha lamentado que el alcalde en lugar de contestar a si se reunió con Leire Díez, "recurra al insulto contra quien únicamente hace su trabajo de oposición". "No queremos sembrar dudas, sino saber si la gestión es trigo limpio", ha dicho el portavoz popular.

Por esta razón, el PP ha solicitado a Correos el listado completo de las personas de ambas instituciones que participaron en las reuniones. Asimismo, ha demandado la copia íntegra del expediente administrativo del proceso de adquisición en régimen de arrendamiento del edificio.

Para analizar esta operación, Agustín González se ha reunido con asociaciones de comerciantes del centro. En el encuentro, que ha calificado de positivo, ha hecho hincapié en que el consenso que pide el alcalde, Julio Millán, "no se impone, se construye".