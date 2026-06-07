El PP pide explicaciones al alcalde de Jaén por el estado de las 1.000 plazas de aparcamiento "prometidas"

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén Antonio Losa. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de Jaén, Antonio Losa, ha preguntado al alcalde de la ciudad, Julio Millán, "dónde están las 1.000 plazas de aparcamiento que llevan anunciando más de un año", al tiempo que ha recordado que el regidor socialista "lleva siete años como alcalde de la ciudad de Jaén".

Según ha indicado el partido en una nota, Losa ha señalado que el Grupo Popular ha recorrido la ciudad "de norte a sur" para comprobar los puntos anunciados por el propio alcalde y ha afirmado que "no se han encontrado esas 1.000 plazas".

En este sentido, ha indicado que el Gobierno local "se basa en titulares y titulares, rueda de prensa en rueda de prensa", pero que, "a la hora de la verdad", después de analizar los puntos fijados por el propio Julio Millán, "después de más de un año no hay ninguna plaza de aparcamiento creada".

El concejal popular ha añadido que, mientras no aparecen las plazas anunciadas, el alcalde "va muy rápido con la zona azul y su implantación en toda la ciudad". Por ello, ha exigido a Julio Millán "menos anuncios, menos titulares" y que piense "en los jiennenses y en la creación de plazas de aparcamiento".

Losa ha contrapuesto esta situación con la gestión desarrollada bajo el mandato de Agustín González, recordando que "en escasamente un año se crearon 535 plazas de aparcamiento". Según ha explicado, esas plazas "están visibles" en distintos puntos de la ciudad, desde la calle Costa Rica hasta la Glorieta, pasando por la Alcantarilla, con 144 plazas de aparcamiento, la remodelación y adaptación de las plazas de acceso al recinto ferial y otros espacios de Jaén.

El concejal del Grupo Popular ha subrayado que las plazas creadas durante la gestión de Agustín González "son tangibles, se pueden ver y ya están en disfrute de los jiennenses".

Asimismo, ha recordado que son "totalmente gratuitas, sin necesidad de rotación". Por último, Losa ha lamentado que, frente a esas plazas ya ejecutadas y en uso, el alcalde "se basa en titulares y anuncios", pero que "a la hora de la verdad, los jiennenses no saben qué hacer con su coche".