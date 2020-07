El PP pide al Gobierno que "mueva ficha" para que Granada no pierda vuelos internacionales

GRANADA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP de Granada José Robles ha exigido a la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, que "mueva ficha" en lugar de "cruzarse de brazos" para que Granada no pierda sus vuelos a destinos europeos tras conocer que "Easy Jet deja de operar en el Aeropuerto Federico García Lorca".

Robles ha pedido a la responsable del Gobierno en la provincia que "rompa su silencio" y explique "qué ha hecho desde que en días pasados conocimos la posible pérdida de estas conexiones, que --según ha dicho-- se ha confirmado ya oficialmente por parte de la compañía tras el impacto ocasionado por la crisis sanitaria".

"Entonces, el presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas en Granada, José Entrena, consideró que no se trataba de una marcha definitiva y mostraron su confianza en que los vuelos internacionales volverían partir de septiembre. Por ello nos preguntamos si la única defensa de las conexiones e infraestructuras de Granada que va a hacer el presidente de la Diputación es confiar en que no se pierdan, sin mover un dedo ni tomar medidas para que ello no suceda", ha agregado.

El senador del PP ha considerado que el PSOE debe poner sobre la mesa medidas eficaces para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria y ayudar a la reactivación de la economía en lugar de ser "un obstáculo".