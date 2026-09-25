El PP pide al Gobierno que planifique el transporte aéreo de mercancías en el Aeropuerto de Córdoba y "no espere a 2031"

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva en el Aeropuerto de Córdoba. - PP

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha reclamado este viernes al Gobierno de España que "planifique desde ahora el desarrollo de la carga aérea, es decir, el transporte aéreo de mercancías, en el Aeropuerto de Córdoba y no espere al final del período 2027-2031 para abordar esta posibilidad".

En una nota, Casanueva ha señalado que "el aeropuerto constituye una infraestructura estratégica que debe formar parte del futuro económico, empresarial, laboral y logístico de Córdoba y su provincia, especialmente ante el nuevo escenario que se está configurando con el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y el impulso de distintas infraestructuras logísticas y empresariales".

Ha destacado que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, aprobado para el próximo período regulatorio, contempla para el Aeropuerto de Córdoba una previsión de cero kilos de mercancías. "Además de las necesarias inversiones en pista, plataforma, seguridad, extinción de incendios o sostenibilidad, lo que planteamos es que Córdoba no puede quedarse al margen de la planificación de la carga aérea durante los próximos cinco años", ha defendido.

A su juicio, "la planificación de las infraestructuras debe anticiparse a las necesidades futuras y no limitarse a reaccionar cuando la demanda ya se ha consolidado". "La planificación tiene que ir por delante de la demanda", ha aconsejado, dado que "si se espera a que exista una demanda consolidada para empezar a preparar las infraestructuras, se habrá perdido un tiempo que será muy difícil recuperar", ha señalado.

Casanueva ha recordado que el PP ha trasladado al Senado distintas preguntas al Gobierno para conocer si Aena ha realizado estudios de viabilidad económica y de demanda potencial para implantar una infraestructura de mercancías en el Aeropuerto de Córdoba, si se ha estudiado su potencial para operar carga aérea, si existe la previsión de construir un módulo de carga y qué medidas se plantean para atraer operadores logísticos y compañías de carga. Las respuestas a estas preguntas han sido "echar balones fuera, igual que cuando nos interesamos por el control de pasaportes", ha asegurado la senadora.

En palabras de la popular, "Córdoba no puede perder una oportunidad estratégica", a lo que ha agregado que "no se trata de esperar a que un operador manifieste su interés; se trata de analizar previamente el potencial de la infraestructura, conocer la demanda y preparar las condiciones necesarias para que ese interés pueda materializarse", ha explicado, incidiendo en "la importancia de abordar el aeropuerto desde una perspectiva de intermodalidad, teniendo en cuenta su posición dentro de los principales corredores económicos y logísticos de Andalucía".

EL AVANCE EN MATERIA LOGÍSTICA

Asimismo, ha resaltado que "Córdoba avanza en materia logística, con la BLET, el Área Logística impulsada por la Junta de Andalucía, el parque empresarial Gran Capitán y la estación de mercancías de El Higuerón". En este contexto, "el aeropuerto también tiene que estar preparado para formar parte de ese ecosistema logístico", ha defendido.

Al respecto, la senadora ha advertido de que "retrasar cualquier estudio o planificación específica hasta después de 2031 podría dilatar todavía más los plazos necesarios para analizar alternativas, definir las actuaciones, tramitar los proyectos y, en su caso, ejecutar las infraestructuras necesarias". "El futuro logístico de Córdoba se construye ahora; este es el momento de estudiar el potencial de la carga aérea y de incorporar el aeropuerto a esa estrategia, no dentro de cinco años", ha afirmado.

Desde el PP de Córdoba han reclamado al Gobierno de España que "incorpore el potencial de la carga aérea del Aeropuerto de Córdoba a su planificación y estudie las necesidades de infraestructuras para hacerlo posible". "Córdoba no puede dejar pasar ninguna oportunidad", ha subrayado, para pedir al Gobierno que "rectifique y empiece a trabajar ya en el potencial del aeropuerto, preparando las infraestructuras necesarias para que las empresas que quieran apostar por Córdoba encuentren las condiciones adecuadas para hacerlo".