El PP pide al Gobierno de Sánchez que comience las obras del CAMF de Pozoblanco (Córdoba)

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha pedido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que comience las obras del CAMF de Pozoblanco, un centro de atención para personas con discapacidad física dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.

Casanueva, junto a la secretaria general del PP cordobés, Araceli Cabello, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha mantenido un encuentro los trabajadores de este centro que se manifiestan a diario por "el lamentable estado del mismo y por sus condiciones laborales".

Según ha expuesto Casanueva a los periodistas, "este centro debería ser un referente en materia de discapacidad, al ser el único de Andalucía que pertenece al Gobierno de España, pero lejos de eso está en circunstancias lamentables con problemas en las infraestructuras eléctricas, de agua, climatización, goteras y de accesibilidad cuando esto debería ser prioritario en un centro que atiende a personas con discapacidad física".

"Es necesario que se invierta y se actúe para solucionar esta situación, pero el Gobierno no hace nada y no da respuesta a estos trabajadores", ha lamentado, para remarcar que "es un ejemplo más de la dejadez y la desidia de este Gobierno con la provincia", y ha recordado que "ni está ni se le espera la autovía A-81, el Gobierno no invierte en materia hidráulica, tampoco en infraestructuras para la potencia eléctrica y también se suma la situación del CAMF de Pozoblanco".

Casanueva ha criticado que "Sánchez y Sumar digan ser adalides del progreso y este ejemplo evidencia la realidad, no apuestan por los servicios sociales, ni por centros que ellos mismos gestionan, dan una imagen fatal y los perjudicados son los ciudadanos". "Lo que no invierten aquí, lo hacen en otros territorios, que son los que mantienen a Sánchez en el Gobierno", ha advertido.

La senadora ha mostrado su "compromiso de trasladar esta situación al Senado de España y exigir al Gobierno una actuación urgente en este centro de Pozoblanco". "Que dejen de echar balones fuera", ha expresado.

Por su parte, Cabello ha recordado que el PP ha llevado este asunto al Pleno del Ayuntamiento con el respaldo mayoritario del Consistorio a los trabajadores del CAMF. "Pedimos al Gobierno un plan de actuaciones urgentes en este centro", ha defendido, para agregar que van a "hacer un seguimiento a esa situación que ni los trabajadores, ni los usuarios ni Pozoblanco se merecen".