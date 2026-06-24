PP pide al Gobierno soluciones al "caos ferroviario" en la provincia de Jaén, con viajeros atrapados a más de 40 grados

Archivo - Juan Diego Requena en una imagen de archivo - PP JAÉN - Archivo

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido al Gobierno de España, medidas urgentes e inversiones para solucionar el "caos ferroviario" que sufre la provincia, con el fin de evitar un verano "terrible". La reclamación se produce tras registrarse, según el PP, nuevos incidentes en la línea Jaén-Madrid que "dejaron a cientos de viajeros atrapados durante horas a altas temperaturas".

A través de un comunicado, el diputado nacional del PP de Jaén Juan Diego Requena ha manifestado que "la paciencia de esta tierra se ha agotado" después de que el tren con destino a Madrid se haya averiado por segunda vez en apenas unos días en el mismo punto, a la altura de Vilches (Jaén).

Según ha detallado, los pasajeros "quedaron atrapados durante más de cinco horas, soportando temperaturas superiores a los 40 grados", "sin agua, sin aire acondicionado y sin información".

A juicio del diputado popular, "Jaén se ha convertido en el vertedero ferroviario de España, recibiendo trenes que ya no quiere nadie y que aquí encuentran una forma de alargar su vida útil".

En este sentido, ha achacado el "caos permanente" al mal estado del material rodante y a la falta de inversiones, censurando la "inacción absoluta" del Ejecutivo central y del ministro Óscar Puente, a quienes ha acusado de estar "más pendientes de tapar otras cosas que de hacer su trabajo y solucionar los problemas reales de nuestra tierra".

Requena ha advertido de que este deterioro se enmarca en un contexto de "aislamiento ferroviario histórico" para la provincia de Jaén, que actualmente se encuentra sin conexión con Córdoba desde principios de año y carece de alta velocidad (AVE). Asimismo, ha criticado que la única solución planteada sea un bypass por Montoro (Córdoba) que "en el mejor de los casos no llegará antes de 2035 y apenas reducirá tiempos de viaje".

"Es una situación inadmisible para cualquier territorio, pero en Jaén se ha convertido en rutina por culpa de un Gobierno que nos trata como ciudadanos de quinta", ha lamentado el parlamentario.

Finalmente, ha censurado el "silencio cómplice" del PSOE jiennense, al que ha acusado de "callar" y "tapar las vergüenzas de Sánchez" mientras la ciudadanía sufre estas deficiencias en el servicio.