Archivo - Pulsera antimaltrato cortada - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento andaluz en la que reclama "cese o destitución inmediata" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como "máxima responsable política de la gestión negligente del sistema Cometa y de la desprotección de miles de mujeres" por las "graves deficiencias detectadas en la contratación, supervisión y ejecución del sistema de pulseras telemáticas".

En la iniciativa, se insta al Gobierno de la nación a colaborar de manera plena y efectiva con los órganos judiciales competentes y con la Fiscalía Europea en cuantas investigaciones se encuentren en curso, facilitando de forma íntegra, transparente y diligente "toda la documentación contractual, técnica, económica y administrativa que sea requerida en el ejercicio de sus el competencias".

Asimismo, se le demanda atender las "advertencias recogidas en las memorias de la Fiscalía General del Estado sobre las deficiencias del sistema Cometa, incorporando medidas correctoras que garanticen la eficacia de los dispositivos y la protección efectiva de las víctimas".

Otra demanda al Gobierno de la nación es que haga públicas "las conclusiones de todas las auditorías, investigaciones y análisis técnicos realizados sobre las incidencias registradas en el Sistema Cometa durante los años 2024, 2025 y 2026, garantizando la transparencia sobre las causas de los fallos detectados y las medidas correctoras adoptadas".

El PP-A insta al Ejecutivo nacional en su iniciativa a establecer "mecanismos de reparación y asistencia a las víctimas que hayan podido sufrir perjuicios como consecuencia de las deficiencias del sistema, facilitando asesoramiento jurídico y atención psicológica especializada, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan determinarse".

Asimismo, se le pide garantizar que las mejoras tecnológicas incorporadas en los nuevos dispositivos beneficien también a las víctimas actualmente protegidas por el sistema, sustituyendo aquellos equipos que hayan presentado incidencias o deficiencias de funcionamiento y evitando que las usuarias actuales continúen utilizando dispositivos que no incorporen las mejoras previstas en el nuevo contrato.

Otra demanda es que se incorporen al nuevo contrato "mecanismos reforzados de control y supervisión, con auditorías técnicas periódicas e independientes, sistemas de monitorización continua del funcionamiento de los dispositivos, protocolos de comunicación inmediata e incidencias a las autoridades competentes y un régimen de penalidades suficientemente disuasorio para los supuestos de incumplimiento o fallos que puedan comprometer la seguridad de las víctimas".