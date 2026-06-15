El PP pide al PSOE "información y transparencia" sobre las "ramificaciones" de sus "cloacas en la provincia" de Jaén

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, en rueda de prensa. - PP DE JAÉN

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha exigido este lunes al PSOE "información y transparencia sobre sus tramas de corrupción y las ramificaciones de las cloacas socialistas en la provincia" jiennense.

Así lo ha trasladado en un comunicado que incluye declaraciones del presidente provincial del PP de Jaén y diputado autonómico, Erik Domínguez, que ha lamentado que la provincia jiennense sea "actualidad por algo que abochorna a todos" como es "la corrupción del PSOE".

El dirigente 'popular' ha señalado que, "cuando parecía que se había visto todo, otra vez" aparece Gaspar "Zarrías, quien usara la provincia para fraguar los ERE, en el centro de las tramas socialistas".

Desde el PP de Jaén han aludido a "supuestos amaños en la construcción de la A-32 o en la venta del edificio de Correos en la capital, las fiestas de (José Luis) Ábalos, la Faffe con familiares de socialistas jiennenses y, ahora, el caso de Leire Díez, quien a través de Juanfran Serrano --diputado del PSOE por Jaén-- trató, presuntamente, de pagar a alguien para sacar trapos sucios de un fiscal".

Tras subrayar que desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están investigando en este caso la contratación de una mujer "en una empresa de la Diputación provincial de Jaén, en Resurja", el presidente provincial del PP ha advertido de contrataciones "un tanto sospechosas" en organismos públicos de la Diputación que a los 'populares' les "hacen dudar de que cumplan los principios de igualdad, mérito y capacidad".

"Sea el caso de la 'niña de Alcaudete', o que la exalcaldesa de La Carolina haya sacado la mejor nota para técnico de administración en la Diputación", han apuntado. "Por supuesto, no ponemos en duda sus méritos, ambos méritos, propios y políticos, pero es innegable que uno de los méritos para lograr una plaza en la Diputación provincial es tener el carné del PSOE", ha apostillado el representante del PP antes de agregar que "los que trabajamos por la transparencia no podemos mirar para otro lado".

PETICIÓN DE EXPLICACIONES AL ALCALDE DE JAÉN

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha reclamado explicaciones al alcalde de la ciudad, Julio Millán (PSOE), por las "coincidencias con uno de los tentáculos de la trama de Leire Díez y las compras de sedes de Correos".

Así, el también exalcalde del PP ha señalado que el actual regidor "ya no puede seguir despachando la operación de Correos con silencios o evasivas", y ha remarcado que se trata de "una operación anunciada" por Julio Millán que tiene "visibles coincidencias temporales, políticas y administrativas con todo lo que se está conociendo en España alrededor de esa presunta trama de corrupción".

Julio Millán tiene así "la obligación política, institucional y moral de disipar cualquier sombra de duda sobre su decisión de trasladar la sede del Ayuntamiento a un inmueble en pésimo estado, que tendría una inversión de más de seis millones de euros para adecentarlo", según ha aseverado Agustín González sobre "una medida que no se contemplaba en el programa electoral para las municipales de 2019", y que el alcalde socialista planteó "públicamente pocos meses después de que Leire Díez entre en el equipo directivo de Correos".

Además, "nada sobre el traslado del Ayuntamiento a Correos aparece en el programa electoral del PSOE para las municipales de 2023, si bien Millán vuelve a retomar el asunto tras comprar la Alcaldía junto a Jaén Merece Más", ha continuado relatando el representante del PP, que ha considerado que hasta ahí "podría ser una desafortunada coincidencia temporal, pero las coincidencias no existen", y "las informaciones judiciales y periodísticas han cambiado el panorama".

Desde el PP han apuntado al respecto que, "según la UCO y la Audiencia Nacional, Leire Díez y su entorno --en el chat 'Hirurok'-- manejaban operaciones sobre edificios de Correos a cambio de comisiones, por toda España: Toledo, Valencia, Alicante, Gandía y Sevilla, donde se planteó, según los documentos intervenidos sobre una reunión en 2021, transformar la sede central de Correos en Parador Nacional de Turismo".

"Una operación que recuerda a Jaén, donde hay un edificio de Correos, una inversión pública para su rehabilitación para albergar allí la sede del Ayuntamiento y convertir éste en un hotel de cinco estrellas", ha abundado Agustín González, quien por ello considera que el alcalde debería contestar a preguntas como si puede "garantizar que en Jaén no se planteó nada parecido a lo de Sevilla", o que dicho edificio de la capital jiennense "nunca apareció en ninguna agenda o libreta".

"¿Puede Julio Millán asegurar que él no estuvo en ninguna conversación o intermediación para convertir correos en Ayuntamiento y éste en un hotel de lujo?", se ha preguntado también el portavoz 'popular', quien emplaza igualmente al alcalde a aclarar si puede "explicar con total transparencia quién impulsó la operación de Correos en Jaén, quién llamó a quién, quién negoció la operación, si Leire Díez, Santos Cerdán o Juan Francisco Serrano".

En esa línea, el representante del PP se pregunta si fue "una iniciativa exclusivamente municipal del señor Millán o hubo algún impulso político externo", y "quién es el inversor" que el alcalde "ha afirmado estar interesado en hacer un hotel de cinco estrellas en el Ayuntamiento". "¿Por qué en diciembre de 2025 no había ningún informe sobre la operación y hace tres meses sí que existía, pero solo se nos permite ojearlo?", ha preguntado también Agustín González.

Para el representante 'popular', estas preguntas "no son caprichosas", sino que son "razonables y necesarias", pues el Ayuntamiento "tiene más de 3.200 inmuebles municipales", por lo que desde el PP se preguntan "si es necesario que, con ese patrimonio, el Ayuntamiento arriende ese edificio, lo rehabilite con una inversión de más de seis millones y encima pague un alquiler al Estado".

"Porque mientras los barrios siguen reclamando inversiones, existen problemas de mantenimiento, con necesidades en limpieza, seguridad, instalaciones deportivas, zonas verdes o vivienda municipal, Julio Millán ha decidido que una de sus prioridades es arrendar un edificio de Correos, rehabilitarlo con dinero de todos los jiennenses y trasladar allí la sede municipal, y los ciudadanos tienen derecho a saber por qué", ha abundado Agustín González.

En definitiva, desde el PP de Jaén señalan que ellos "no afirman que Jaén forme parte de la trama" de presunta corrupción, pero sí creen que los jiennenses tienen "derecho a saber si Jaén no forma parte de ella, y eso solo se demuestra de una forma: con información y transparencia", según ha sentenciado Agustín González.