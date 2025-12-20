El PP presenta al CES local sus alegaciones al presupuesto de 2026 del Ayuntamiento de Jaén

Reunión del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén con el Consejo Económico y Social (CES) local. - PP

JAÉN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha presentado al Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad las alegaciones al presupuesto de 2026 presentado por el gobierno local del PSOE y Jaén Merece Más.

En concreto, según ha informado este sábado el PP en una nota, en una reunión, el portavoz 'popular' y exalcalde, Agustín González, y el concejal José María Álvarez han explicado a los representantes del órgano consultivo las "razones técnicas y políticas por las que rechazan las cuentas públicas".

Este rechazo, articulado en 33 alegaciones, "se apuntala, además, en los informes desfavorables emitidos tanto por la Intervención municipal como por el Ministerio de Hacienda, lo que dota a la decisión del PP de una fuerza adicional", según defienden desde el Grupo Popular.

Los documentos de sendos órganos han sido analizados en la reunión como "prueba de las irregularidades del presupuesto del próximo año", según añaden desde el Grupo Popular.

Agustín González ha defendido que las cuentas públicas del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más (JM+) "son irreales porque, entre otras cuestiones, consignan partidas desproporcionadas en el capítulo de ingresos".

Como ejemplo ha explicado que "la previsión de conseguir 35 millones de euros por el IBI se sitúa por encima de la máxima cantidad que se puede recaudar en base al padrón".

En la reunión, el Grupo Popular ha lamentado que el equipo de gobierno haya elaborado las cuentas públicas "a espaldas de los agentes sociales, de las asociaciones vecinales y del resto de grupos políticos con representación municipal".

En este sentido, Agustín González ha expresado que la participación ciudadana es "fundamental para consignar partidas para proyectos en el presupuesto".

Desde el Grupo Popular defienden que sus alegaciones "tienen en cuenta al conjunto de los jiennenses al plantear mejoras en materia de limpieza viaria, aparcamientos, instalaciones deportivas y asuntos sociales", así como sirven "a la ciudadanía al oponerse a la brutal subida de impuestos que el alcalde, Julio Millán, el PSOE y Jaén Merece Más reflejan en el presupuesto para recabar más ingresos".