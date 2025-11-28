El PP presenta su decálogo de medidas para los autónomos a las asociaciones empresariales de Granada

Reunión de presentación del PP de Granada del denominado contrato con los autónomos - PP

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Comercio de Granada, la Asociación de Jóvenes Empresarios y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo para dar a conocer el denominado contrato con los autónomos, impulsado por el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y que recoge diez medidas destinadas a "aliviar la carga fiscal, fomentar el emprendimiento y reforzar la protección social de los trabajadores por cuenta propia".

Durante el encuentro, los diputados nacionales y senadores populares por la provincia han señalado que "los autónomos han sido durante años el motor de nuestra economía, y merecen un marco normativo que les respete, les escuche y les acompañe". "El objetivo es construir una España en la que se valore trabajar, prosperar y también equivocarse sin ser penalizado por ello", según ha informado el PP en una nota de prensa.

En la reunión con las asociaciones empresariales en la sede provincial, se han explicado con detalle las medidas que Feijóo ha presentado como punto de partida de las políticas para los autónomos. Entre ellas, se ha destacado la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros, en línea con la normativa europea, lo que supondría un alivio administrativo y una mejora de liquidez para miles de profesionales.

También se ha detallado la llamada "tarifa cero", que permitiría a los nuevos autónomos no pagar cotización a la Seguridad Social durante el primer año, ampliable al segundo si sus ingresos no alcanzan el Salario Mínimo, eliminando así una de las principales barreras de entrada al emprendimiento. A ello se suma la reducción de las declaraciones fiscales, pasando de cuatro trimestrales a dos semestrales, y en el caso de los nuevos autónomos, a una sola, simplificando notablemente la burocracia.

El plan incluye además medidas de protección social y conciliación, como la bonificación del cien por cien de las cotizaciones para el primer empleado contratado durante un año, ampliable en determinados casos, y del 50 por ciento para el segundo, incentivando la creación de empleo. Los autónomos sin asalariados quedarían exentos de pagar cuota desde el primer día de baja por enfermedad grave, evitando la doble pérdida de ingresos y derechos.

Asimismo, se contempla la compatibilidad plena entre pensión y actividad profesional sin necesidad de tener empleados, la devolución automática de las sobrecotizaciones en casos de pluriactividad, y la exención de cuotas durante dos años tras la maternidad o paternidad. También se ha puesto en valor en el encuentro la equiparación de derechos en la lactancia y el reconocimiento del "derecho al error", que permitiría subsanar equivocaciones de buena fe sin sanciones, reforzando la confianza entre los autónomos y la Administración.

Los representantes populares han asegurado que "Granada cuenta con 70.000 autónomos que cada día se enfrentan a los obstáculos de la burocracia y un sistema que no les protege cuando más lo necesitan", por lo que "este contrato es una respuesta clara y valiente a esa realidad". Y han agradecido la disposición y el diálogo de los agentes económicos presentes y ha asegurado que "el PP viene a escuchar para que este plan se construya con las aportaciones de todos".

En este sentido, los representantes del PP han lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "haya demostrado falta de sensibilidad hacia las pequeñas y medianas empresas, imponiendo cargas que asfixian a quienes generan empleo y riqueza en nuestro país". Frente a ello, ha defendido que este decálogo "apuesta por un modelo que confíe en los autónomos y les dé oxígeno para crecer e innovar".

Finalmente, el PP de Granada ha anunciado que celebrará encuentros sectoriales en las distintas comarcas de la provincia para enriquecer el documento. "Este es solo el principio, seguiremos dialogando, proponiendo y defendiendo a quienes levantan la persiana cada mañana y dinamizan nuestra economía".