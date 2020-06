PP-A presentará una PNL para pedir a Sánchez que "considere" medidas "para salvar 500.000 puestos" de trabajo

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular Andaluz, Erik Domínguez, ha defendido que la Proposición No de Ley (PNL) que presentarán los populares en el próximo Pleno, "y que ya han sido consensuadas con los diferentes sectores y agentes sociales", tiene la finalidad de pedir a Pedro Sánchez que el Gobierno de la Nación "impulse y tenga en consideración una serie de medidas para impulsar la economía y el empleo".

Domínguez ha precisado en un comunicado que entre las medidas propuestas se encuentran la prórroga e los ERTE hasta el 31 de diciembre, "una ampliación que puede llegar a salvar hasta 500.000 empleos o 200.000 empleadores según los principales representes del sector", por lo que ha calificado como "fundamental cuidar a aquellos que generan empleo ya que el mejor escudo social que podemos encontrar en la generación de empleo".

El popular ha destacado que "estas medidas de anticipación son la mejor herramienta que ha demostrado el Gobierno de Juanma Moreno durante esta crisis que sanitaria que estamos pasando y ante la económica que se nos viene encima", insistiendo en que "la anticipación y prevención ya se ha visto en los buenos resultados sanitarios al tiempo que en el ámbito económico la hoja de ruta a seguir es exactamente la misma".

Igualmente, el portavoz ha destacado que la PNL también pide al Gobierno "tener en consideración a los mutualistas y que se prolongue la tarifa plana doce meses más para que estos trabajadores puedan tener algo de alivio cuando se reincorporen a su actividad".

En el mismo sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular se ha pedido al Gobierno de Sánchez "un gran pacto por la conciliación y una gran normativa y regulación del teletrabajo". Todas estas medidas, según ha insistido Domínguez, "son fundamentales para regular y normalizar la situación y para impulsar la economía y el empleo en nuestra tierra".

Desde la proposición, también se insta al Gobierno de la Nación a "revertir el recorte de más de 200 millones a la comunidad y a buscar otras alternativas que no supongan recortar recursos de las políticas activas de empleo autonómicas".

Igualmente, el diputado autonómico ha señalado que "frente al trabajo serio y riguroso del Gobierno de Juanma Moreno nos encontramos con un Gobierno central de Sánchez e Iglesias completamente desnortado". "Prueba de que el Gobierno no tiene rumbo alguno han sido las declaraciones del ministro de Justicia hablando de que el país sufre una crisis constituyente", ha apuntado Domínguez.

"No sabemos si al ministro de Justicia, que ha sido diputado por la provincia de Cádiz, cuna de la Constitución y la libertad, le ha podido traicionar el subconsciente y ha desvelado planes ocultos del dúo Sánchez e Iglesias", ha indicado, a la vez que asegura que "no entendemos cómo aún no ha salido a aclarar esa grave afirmación". "Insistimos al Gobierno en que trabaje por rigor y seriedad por el bien de todos los ciudadanos y no busque sólo el bien de unas siglas políticas", ha concluido.