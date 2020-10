PP propone una moción conjunta en Diputación de Granada para pedir que pare en Loja el AVE de Barcelona a Granada

GRANADA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Granada propondrá la presentación de una moción conjunta rubricada por todos los grupos políticos que conforman la corporación provincial --PSOE, PP, Cs, IU, Adelante Granada y Vox-- reclamando al Gobierno de España que contemple que la conexión del AVE entre Barcelona y Granada tenga una parada en la estación de Loja.

Así lo ha dado a conocer el diputado provincial del PP Joaquín Ordóñez, quien ha explicado que también se invitará a participar en esta propuesta a todas las asociaciones, plataformas y colectivos que "luchan" por conseguir que Loja "ofrezca" a la comarca del Poniente la posibilidad de viajar en Alta Velocidad hasta Barcelona o a la inversa.

Ordóñez ha lamentado que el lunes se retome la conexión ferroviaria entre Granada y Barcelona y el Gobierno de España "haya dejado escapar la oportunidad de resarcir a la ciudad de Loja y a la comarca del Poniente y Alhama y no haya previsto que la conexión tenga una parada en la estación de Loja".

"Los vecinos del Poniente y Alhama nos vemos obligados a trasladarnos hasta Antequera o Granada para tomar el tren a Barcelona, a pesar de tener una estación de AVE en Loja y se nos priva de disfrutar de este servicio, cuando el tren circula por la ciudad lojeña lo hace a apenas 40 kilómetros por hora", ha aclarado el diputado popular.

En este sentido, ha lamentado que, a pesar de la obra de gran envergadura que supuso la construcción de la Alta Velocidad a su paso por Loja, "los problemas de permeabilidad que ha generado en el municipio y las expectativas económicas generadas entre la población, parece que la intención de Renfe es que simplemente veamos los trenes pasar, pero no nos subamos a ellos".

Por otro lado, el diputado provincial ha reprochado que el PSOE de José Entrena "se opone a que los trenes del AVE paren en Loja". Ordóñez ha hecho esta afirmación haciendo referencia al "rechazo mostrado por los socialistas en la Diputación de Granada a la moción del PP defendida a principios de año instando al Gobierno de España a recapacitar y que la estación de Loja contase con una parada en la conexión Barcelona-Granada".

"La moción no salió adelante por el voto en contra del PSOE alegando que, si el AVE paraba en Loja, la alta velocidad no tendría sentido y perdería su esencia. Esta postura no coincide con la reivindicación histórica del PSOE lojeño para que la ciudad contara con una parada de alta velocidad, dada su ubicación e importancia en la comarca", ha señalado.

Por ello, el diputado provincial del PP ha pedido al PSOE provincial que se "replantee" su postura y se sume a la reivindicación, "no solo de los populares, sino de todos los vecinos de la comarca del Poniente, para que el trayecto del AVE Barcelona-Granada tenga, al menos, una parada en la estación de Loja".

Además, ha incidido en que la estación de Loja "no fue un capricho ni tampoco, desde el PP, quieren que sea una estación de juguete". "La estación del AVE en Loja presta servicio a todos los municipios de las comarcas del Poniente y Alhama, evitando desplazamientos a Granada o Antequera para poder disfrutar de las ventajas de la alta velocidad, pero las arbitrarias decisiones del PSOE en el Gobierno de España nos están privando de esta posibilidad", ha censurado Ordóñez.

Así, ha asegurado que los lojeños y los vecinos del Poniente y Alhama "tenemos que luchar para que los trenes paren en Loja y den un servicio a la comarca, porque no se puede permitir la injusticia de ver pasar el tren de camino a Barcelona y que no se prevea una parada de cinco minutos para que los ciudadanos de la comarca tengamos la opción de viajar sin desplazarnos a Granada o Antequera, dando la importancia que tiene en el territorio la estación del AVE en Loja".