PP-A propone un Pleno del Parlamento el 22 de enero y cuatro sesiones de comisiones para impulsar debate de ocho leyes

Imagen de archivo de los escaños del Grupo Popular con su portavoz adjunto, Pablo Venzal, indicando con sus dedos el sentido del voto. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cincuenta y dos parlamentarios del Grupo Popular han hecho uso de la potestad que le concede el Reglamento del Parlamento de Andalucía para reclamar la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea legislativa autonómica e impulsar la celebración de los debates de ocho proyectos de leyes en el mes de enero, un mes inhábil desde la perspectiva de los periodos ordinarios de sesiones, que se celebran entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre y entre el 1 febrero y el 31 de julio.

En estos momentos el Gobierno andaluz lleva aprobadas 25 leyes y quiere mejorar el balance incluyendo esas otras ocho normas. La Asamblea andaluza ha aprobado también 32 Decretos-leyes y otras tres Proposiciones de Ley.

El Reglamento de la Cámara prevé que, tanto el presidente de la institución como el de la Junta de Andalucía, así como una cuarta de los diputados o dos grupos parlamentarios puedan solicitar sesiones extraordinarias, que debe incluir una propuesta de orden del día.

El Grupo Popular quiere impulsar la aprobación de ocho leyes antes de que Juanma Moreno disuelva la Cámara autonómica por la celebración de las elecciones previstas en el primer semestre de 2026.

Son los casos de los proyectos de leyes para la Gestión Ambiental de Andalucía; Universitaria para Andalucía; de Montes de Andalucía; para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía; de Patrimonio Cultural de Andalucía; Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía; Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía; y de Patrimonio Cultural de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en su reunión del día 17, admitió a trámite esta iniciativa que reclama sesiones extraordinarias y plantea que sea la Diputación Permanente, constituida a la conclusión de la sesión del día 18 tras la aprobación del Presupuesto de 2026, la que se pronuncie sobre las diferentes peticiones que plantea el Grupo Popular, mayoritario en la Cámara con sus 58 diputados.

La propuesta del Grupo Popular comprende que el Pleno del Parlamento celebre una sesión para los debates de totalidad de cuatro proyectos de ley: para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía; se crea el Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía; se crea el Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía; y del Turismo Sostenible de Andalucía.

Antes de ese día 22, una semana antes, quiere el Grupo Popular que el día 15 se reúna la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para celebrar las comparecencias de agentes sociales interesados por el proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, así como la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación, para el debate y votación del dictamen de la Comisión del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía.

Un día después, día 16 de enero, propone el PP-A la convocatoria de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en este caso, para celebrar las comparecencias de agentes sociales interesados en la regulación del proyecto de Ley de Montes de Andalucía.

El día 27 de enero pretende el Grupo Popular la convocatoria de la Comisión de Cultura y Deporte para tener las comparecencias de los agentes sociales sobre el proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Tres días después, día 30, promueve una reunión de la Mesa de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la calificación de las enmiendas a los proyectos de Gestión Ambiental de Andalucía y de Montes de Andalucía.

REUNIONES DE LA MESA PARA CALIFICAR ENMIENDAS

La resolución que ha firmado el letrado mayor del Parlamento, Manuel Carrasco, señala que la Mesa de la Cámara ha acordado habilitar los días 16 y 17 de enero para la presentación de enmiendas al proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía y entre los días 16 y 24 de enero para que se puedan debatir en comisión.

Sobre el proyecto de Ley de Montes de Andalucía prevé que se puedan presentar las enmiendas entre los días 17 y 19 de enero y entre los días 17 a 26 de enero el debate de las enmiendas en la ponencia constituida en comisión.