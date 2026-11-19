Archivo - El magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías Castaño, durante un pleno jurisdiccional, en la sede del Tribunal Constitucional, a 14 de enero de 2025. (Foto de archivo). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Por Andalucía han presentado tres propuestas de candidatos a ocupar alguna de las cuatro plazas de magistrado del Tribunal Constitucional (TC) que están actualmente pendientes de renovar a través del Senado.

En concreto, el Grupo Popular ha planteado la renovación de José María Macías, mientras que el Grupo Socialista ha propuesto a la que fuera secretaria de Estado de Empleo Yolanda Valdeolivas, y Por Andalucía al profesor de Derecho Pedro Moreno Brenes, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El plazo del que disponían los grupos parlamentarios para presentar propuestas de candidatos a magistrado del TC finalizaba este jueves, 19 de noviembre, y el Pleno del Parlamento tiene previsto abordar la designación de estos candidatos como primer punto del orden del día de la sesión programada para el próximo día 25 de noviembre, según se acordó este pasado miércoles en la Junta de Portavoces.

Este proceso de designación de magistrados se produce después de que, en diciembre del pasado año 2025, finalizara el mandato de cuatro de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional, que son los designados por el Senado, por lo que le corresponde a la Cámara alta activar el mecanismo para la renovación de este tercio, reclamando a los parlamentos autonómicos una terna de candidatos.

Así, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido --uno de los cuatro magistrados cuyo mandato ha finalizado-- solicitó al Senado que se diese inicio a dicho procedimiento de elección de cuatro magistrados de la corte de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 159.1 de la Constitución y 17.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

En concreto, el día 17 de diciembre de 2025 finalizó el mandato de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías, los cuatro nombrados a propuesta del Senado.

La Mesa del Senado, al amparo de lo establecido en los artículos 184.1 y 7 del Reglamento del Senado y 16.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, acordó la apertura de un plazo para la presentación de candidaturas por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas para la elección de dichos cuatro magistrados.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184.7.a) de dicho Reglamento, "cada asamblea legislativa podrá presentar hasta dos candidatos", acompañando cada candidatura de una relación de los méritos profesionales y "demás circunstancias que manifiesten la idoneidad de los candidatos para cubrir dichas vacantes", en virtud del artículo 184.3 del citado Reglamento. La presentación de las candidaturas deberá tener lugar en el Registro General del Senado.

En este contexto, el Grupo Popular ha propuesto desde el Parlamento andaluz a José María Macías Castaño --uno de los cuatro magistrados cuyo mandato expiró hace casi un año-- para renovar su plaza en el TC a propuesta del Senado, mientras que el Grupo Socialista ha registrado el nombre de Yolanda Valdeolivas como candidata a magistrada de la corte de garantías.

Por su parte, el grupo Por Andalucía ha registrado este jueves, antes de que finalizara el plazo, su propuesta de Pedro Moreno Brenes como candidato a magistrado del TC para su elección por parte del Senado.

TRAYECTORIAS DE LOS CANDIDATOS

Nacido en Barcelona en septiembre de 1964 y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, con Premio Extraordinario de Licenciatura (1988), José María Macías es magistrado del Tribunal Constitucional desde el 31 de julio de 2024 tras ser elegido para ello por el Senado tras un pacto entre el PP y el PSOE. Entre las responsabilidades que ha ejercido durante su trayectoria figura la de que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre el año 2015 y julio de 2024.

Por su parte, Yolanda Valdeolivas García es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y, entre otros cargos, fue secretaria de Estado de Empleo entre mayo de 2018 y enero de 2020.

Pedro Moreno Brenes, propuesto por el grupo Por Andalucía, es profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga y secretario de Administración Local --categoría superior--, con lo que ha prestado servicios como oficial mayor y secretario general del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), así como secretario general del Ayuntamiento de Álora (Málaga), de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y del Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Ha sido además profesor tutor de Derecho Administrativo de la UNED entre 1992 y 2022, según se recoge en su biografía publicada en la página web del Poder Judicial español.

Según recogen las disposiciones complementarias, acordadas por la Mesa del Parlamento el 10 de septiembre de 2008, sobre la presentación por el Parlamento de Andalucía de candidatos a magistrado o magistrada del TC a proponer por el Senado, consultadas por Europa Press, para esta designación se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 92.1 y 2 del Reglamento, de forma que se realizará por votación secreta en urna.