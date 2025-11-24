PP, PSOE y Hacemos respaldan en Córdona el manifiesto contra la violencia de género y se solidarizan con víctimas

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PP, PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital han respaldado este lunes en Pleno Extraordinario el manifiesto contra la violencia de género, mostrando su "solidaridad con todas las víctimas" y compartiendo su "dolor", a la vez que "combatimos su causa y la de sus familias".

Así lo han expuesto en el manifiesto, en el que han subrayado que en este 25 de noviembre, declarado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "las entidades locales debemos jugar un papel fundamental, aglutinando y cohesionando el ecosistema local, alzando nuestras voces desde el compromiso y la cooperación del municipalismo".

En este sentido, han enfatizado que "cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad", de modo que "el agresor debe saber que no encontrará nunca complicidad por sus actos", a lo que han agregado que "la violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad", por lo que "combatirla desde su origen, educando en igualdad, es la mejor herramienta para su erradicación".

También, han señalado que "la lucha contra la violencia de genero interpela a toda la sociedad", de forma que "tenemos la responsabilidad conjunta de enfrentar a los maltratadores y provocar el rechazo de toda la sociedad a la violencia y a los que la ejercen". Y han apuntado que "la labor de los gobiernos y de las instituciones es reforzar todos los mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección a las mujeres víctimas".

Según han manifestado los grupos, "la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas". "La promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas", han dicho, para pedir "aunar fuerzas y luchar para erradicar la violencia machista".