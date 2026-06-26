PP-A se reafirma como "partido de la estabilidad" y aspira a llevar "vía andaluza" de Moreno a todos los ayuntamientos

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo y el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, este viernes en Córdoba - PP ANDALUZ

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A se ha reivindicado este viernes como el partido de la "estabilidad" y ha recalcado su objetivo de llevar la "vía andaluza" de Juanma Moreno, presidente en funciones de la Junta, a todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Así se ha pronunciado el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, durante su intervención en el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, que se ha celebrado en Córdoba, y en el que también ha intervenido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

Se ha referido a la "grandísima responsabilidad" que tiene el PP de "tratar de frenar ese desgaste institucional que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, el sanchismo, ese sistema político que no cree en las instituciones y que las está desgastando día a día".

Sobre la secretaria general del PSOE-A y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que ha querido otra vez "abrir la puerta del pasado que ellos escenificaron en Andalucía, traer la desigualdad, una financiación singular que lo único que sirve es para mantener a Sánchez mientras se infrafinancia a Andalucía".

"María Jesús Montero viene aquí y ha pretendido darnos lecciones, pero cuando llegan esas preguntas incómodas y le preguntan por la SEPI, por su relación con Ábalos o con Cerdán, ahí desaparece". "Con independencia de lo que digan los jueces, los ciudadanos esperan y necesitan que les den una explicación y esa explicación probablemente solamente la puede dar María Jesús Montero", ha añadido.

Ha manifestado que el PP-A ya trabaja en las elecciones municipales de mayo de 2027, con el objetivo de que la "vía andaluza, esa forma de gobernar que tiene Juanma Moreno a nivel autonómico, se siga llevándo a cada municipio y a cada diputación de Andalucía".

La "gestión limpia", "alejada de la corrupción" y "fuera del fango" es la que define a los alcaldes y presidentes de Diputación, que "no pueden apagar el teléfono ni un solo día", según Antonio Repullo.

Ha incidido en la necesidad de llevar la estabilidad no sólo al gobierno autonómico, sino a todo el territorio andaluz a través de los municipios y diputaciones. "Mientras hay mucho ruido y el PSOE quiere traer otra forma de gobernar a Andalucía, nosotros vamos a hacer todo lo contrario: vamos a seguir trabajando en tener un gobierno estable en Andalucía de la mano de Juanma Moreno", ha explicado Repullo, abundando en que ese trabajo se traducirá en "más empleo" y "más empresas", en "bajar impuestos, atraer la inversión que necesita nuestra tierra para seguir avanzando, mejorar nuestras infraestructuras, avanzar en nuestros servicios públicos y hacer, en definitiva, que Andalucía siga siendo una comunidad autónoma respetada, fuerte y sobre todo de la que nos sintamos plenamente orgullosos".

"Teníamos un objetivo este año que era que Juanma Moreno fuese presidente de la Junta de Andalucía. No os quepa duda que lo vamos a conseguir", según ha valorado, en relación a que es "el único candidato que tiene la posibilidad de ser presidente".

"El siguiente objetivo --ha continuado-- es que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España", pero "para eso antes o después tendremos las elecciones municipales".

Repullo ha comenzado su intervención enviando un mensaje de solidaridad al "pueblo hermano" de Venezuela, "que lo ha pasado muy mal durante estos últimos años y que ahora está azotado por una catástrofe brutal". En ese sentido, ha puesto en valor la ayuda extraordinaria "que se está prestando por muchas diputaciones, precisamente de Andalucía, por la propia Junta y que, sin duda, va a servir para ayudar a ese pueblo en unos momentos muy complicados", así como la solidaridad de la sociedad andaluza, de asociaciones y de personas anónimas.