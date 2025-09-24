PP-A rechaza "críticas despiadadas" de la izquierda a las rebajas fiscales de Moreno "que llegan a todos los andaluces"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupo - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS)

El PP-A ha rechazado este miércoles las "críticas despiadadas" de los partidos de izquierdas a las rebajas fiscales que está llevando a cabo el Gobierno de Juanma Moreno en el marco de sus competencias y que "llegan a todos los andaluces".

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha puesto en valor que se va a llevar a cabo la "séptima bajada de impuestos" a los andaluces por parte del Ejecutivo de Moreno, quien ayer anunció que el Presupuesto de Andalucía para el año 2026 incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales de las que se podrán beneficiar miles de ciudadanos andaluces, como una deducción del 30 por ciento en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota.

Se trata de una medida, según Toni Martín, que afectará "a centenares de miles de andaluces, pero dentro de ellos, a muchas personas para las que sus animales domésticos, de alguna manera, son sus familias y son el elemento del que disponen para luchar contra algo tan duro como es la soledad".

"Por eso me sorprende que, independientemente de la posición política que puedan tener los distintos grupos parlamentarios, se puedan oír críticas tan despiadadas que hacen pensar que vienen de partidos que no tienen alma", ha agregado, en referencia a partidos de izquierda como PSOE-A y Por Andalucía.

"A ellos les parece que esto es una medida que solamente afecta a los ricos", ha denunciado Martín, quien ha añadido que con esta última rebaja fiscal que va a acometer el Gobierno del PP-A ya se van a superar los "mil millones de euros de rebaja fiscal" a los andaluces en las dos legislaturas del Ejecutivo del PP-A.

Según Martín, desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta hace siete años, "los andaluces disponen en sus bolsillos de mil millones de euros más que antes, gracias a las sucesivas bajadas de impuestos".

Ha señalado que es "falso" que estas bajadas de impuestos "afecten a los andaluces ricos, como dicen los partidos de izquierda", ya que el Gobierno de Juanma Moreno ha "bajado todos los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa" y han llegado, en consecuencia, a "todos los andaluces".

Esta forma de actuar del Gobierno andaluz contrasta, según Martín, con la del Ejecutivo nacional, donde la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subido "hasta en 97 ocasiones los impuestos a los españoles y los andaluces".

Ha defendido que con la política fiscal del Ejecutivo andaluz del PP-A, se "consigue una mayor dinamización de la economía, un mayor crecimiento del empleo y, a su vez, una mayor recaudación fiscal que permite que haya mejores y mayores servicios sociales".

Y lo que está pasando en Andalucía, según ha agregado, es que se pagan "menos impuestos" y la comunidad "crece más en su PIB y hay más empleo que nunca, y todo eso redunda en unos presupuestos de la Junta donde la sanidad, la educación y los servicios sociales cada vez tienen más recursos para mejorar la vida de los andaluces".