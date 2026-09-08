PP-A reclama al Gobierno "verdad, seguridad y un calendario y medios para recuperar la normalidad" en Ceuta

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este martes - PP ANDALUZ

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha reclamado este martes al Gobierno central "verdad, seguridad y un calendario y medios para recuperar la normalidad" cuanto antes en Ceuta.

En rueda de prensa, Repullo ha subrayado el apoyo de Andalucía a los ceutíes, a sus preocupaciones y al "sentimiento de hermandad que siempre ha unido a ambos territorios", y ha lamentado que "40 días después de la invasión, seguimos teniendo el mismo problema: Un Gobierno que siempre llega tarde y abandona a los ceutíes, con versiones contradictorias y que antepone la supervivencia de (Pedro) Sánchez a los intereses de Andalucía, de Ceuta y de España".

Repullo ha trasladado un mensaje "rotundo" de respaldo a Ceuta después de que cientos de miles de andaluces mostraran la pasada semana desde las calles su solidaridad con una ciudad que lleva "más de cuarenta días abandonada" por el Gobierno de España.

En este sentido, ha destacado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, volvió a acompañar este lunes en Madrid al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien "representa la prudencia, la convivencia y la lealtad institucional".

Ha advertido de que "ser leal no significa guardar silencio ante el abandono a los ceutíes del Gobierno de Sánchez", que "continúa negando la realidad". Se ha referido a las palabras del ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre que Ceuta "no es California".

"¿Por qué el señor Puente menosprecia a una tierra que sufre, es así como quiere ganarse el puesto para suceder a Sánchez?", ha preguntado el dirigente del PP-A.

Repullo ha asegurado que la realidad muestra "una ciudad desbordada, con miles de personas deambulando de un lugar a otro sin un sitio donde vivir", al tiempo que ha apuntado a las distintas "versiones" del Gobierno sobre los informes policiales.

Por ello, ha reclamado respuestas sobre cuántas personas permanecen en Ceuta, "por qué no se reforzó a tiempo la frontera, qué refuerzos administrativos, judiciales o policiales se han desplegado, qué horizonte temporal existe para que los ceutíes recuperen su vida y cuál fue la causa de la invasión territorial y quién la activó".

Asimismo, Repullo se ha referido a la apertura de una causa penal por parte de la Audiencia Nacional para investigar "la invasión, una entrada planificada, el guiado activo de agentes marroquíes y una operación contra la integridad territorial". "¿Qué sabía el Gobierno y por qué no protegió a Ceuta?", ha planteado.

También ha preguntado quién en el Gobierno conocía "el riesgo extremo del 29 de julio y por qué no se actuó; por qué no se reforzó la frontera ante la previsión de entradas coordinadas, y por qué Sánchez primero confirmó el ataque a la integridad territorial y posteriormente lo negó cuando ya existían informes policiales con imágenes y testimonios".