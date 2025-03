PP-A reclama el jueves en el Parlamento al Gobierno un plan integral de lucha contra el narcotráfico en Andalucía

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se reclama que el Gobierno central que elabore, en estrecha coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, un plan integral de actuación contra el narcotráfico para Andalucía, con dotación de medios personales, materiales y tecnológicos, acorde con las dimensiones que ha adquirido esta lacra.

En la iniciativa, se pide que el Parlamento muestre su más "absoluto rechazo a la inacción gubernamental, por no dar una respuesta contundente en la lucha contra el narcotráfico, y por la actitud negligente y de desidia" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, cuyas reivindicaciones tienen que ser atendidas.

Se pide al Ejecutivo nacional que restituya el Órgano Coordinador de Operaciones contra el Narcotráfico, OCON Sur, debido a que su desaparición ha supuesto "un evidente descenso en las investigaciones, menor presión policial y una reducción en los procedimientos penales abiertos contra las redes delictivas".

Otra demanda es que el Ejecutivo nacional declare Zona de Especial Singularidad a la provincia de Cádiz por la especial incidencia de la criminalidad, y que cree una unidad marítima de la Guardia Civil específica que refuerce los servicios de vigilancia y control en la desembocadura del río Guadalquivir, por ser esta una zona principal de flujo de entrada y de tráfico de drogas.

El PP-A también reclama que el Ejecutivo nacional promueva la necesaria reforma legislativa "que permita endurecer las penas y agilizar los procedimientos judiciales contra los narcotraficantes y sus redes de apoyo".

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A señala que, en Andalucía, la situación es especialmente "preocupante" porque las narcolanchas se han empezado a convertir en una realidad constante en otros puntos, que no son el Estrecho, de la costa andaluza desde Huelva a Almería. "El propio Guadalquivir es ahora una autopista de la droga con estas embarcaciones remontándolo hasta pasada Sevilla capital, un problema que se ha visto en otros ríos como el Guadalete o el Guadiana, fronterizo con Portugal", según se apunta.

Se añade que el desmantelamiento por parte del Gobierno central del OCON Sur en 2022, "hecho no comunicado a la Fiscalía General del Estado, ha permitido a los narcos dar un paso más e inundar la región de droga en puntos no habituales o usando hasta narcosubmarinos, drones o helicópteros para introducirla en Andalucía". "La disolución de OCON-Sur, no es que fuese sólo un gravísimo error, sino que fue una traición deliberada a quienes luchan cada día por nuestra seguridad", según el PP-A.