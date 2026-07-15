PP reclama un plan integral para la Plaza de la Libertad ante los "bandazos" del gobierno local en Jaén

Los ediles populares Antonio Losa y María Segovia, en la Plaza de la Libertad - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha reclamado al gobierno local --PSOE y Jaén Merece Más-- la puesta en marcha de un plan integral para recuperar la Plaza de la Libertad y resolver los problemas de convivencia que, según denuncian, padecen desde hace tiempo los vecinos y comerciantes del entorno de la estación de autobuses.

A través de un comunicado, la concejala popular María Segovia ha criticado la gestión del alcalde, Julio Millán, por sus "bandazos", señalando que "se le están haciendo bola los problemas del centro de Jaén" y que "va como pollo sin cabeza", tras haber ido modificando su discurso y decisiones conforme aumentaban las quejas vecinales.

Segovia ha indicado que el regidor primero habló de un "problemilla puntual", para después "dedicarse a criticar a los vecinos" que vienen denunciando los problemas que tiene el centro de Jaén y finalmente acabar "culpando a las personas sin hogar de las molestias que sufren los vecinos".

Para Segovia, se trata de una sucesión de contradicciones que, según la edil, ha culminado con la retirada de los bancos de la Plaza de la Libertad y su posterior reposición apenas una semana después.

Desde el Grupo Popular sostienen que la retirada del mobiliario urbano no resuelve un problema que se prolonga desde hace años y que requiere de una intervención coordinada en materia de seguridad, servicios sociales, mantenimiento y revitalización urbana.

En este sentido, han recordado que el pleno municipal aprobó en abril una propuesta de la Asociación Jaén Centro para avanzar en una ordenanza de convivencia y seguridad ciudadana, "iniciativa en la que PSOE y Jaén Merece Más se abstuvieron".

Por su parte, el concejal popular Antonio Losa ha defendido que "lo más importante es escuchar a los vecinos" y ha propuesto medidas concretas como "más presencia policial a diario, más seguridad vial, más limpieza viaria y más presencia y atención por parte de los profesionales de servicios sociales".

Asimismo, Losa ha apostado por devolver la actividad familiar a este enclave del centro de la ciudad mediante la creación de un parque infantil y la ejecución de "más inversiones, más proyectos y menos titulares".

Por otro lado, el concejal popular ha advertido de que, a pesar de los anuncios realizados sobre el Hotel Rey Fernando, el aparcamiento subterráneo y un traslado provisional al recinto ferial, la ciudadanía continúa sin conocer cuál será la ubicación definitiva de la estación de autobuses ni qué modelo plantea el alcalde.