PP-A reclama a Planas a que "se remangue" y se ponga a trabajar en soluciones o "el campo se muere"

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado este viernes al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que "se remangue" y se ponga a trabajar o "el campo se muere".

Así lo ha manifestado el vicesecretario de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del PP-A, José Carlos Álvarez, quien ha considerado que a Planas "se le agota el tiempo de las excusas". "O se remanga y se pone a trabajar de una vez en dar soluciones a las justas reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos o el campo se muere", ha apuntado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Álvarez ha hecho hincapié en que "nuestros agricultores y ganaderos están desesperados y no aguantan más": "Llevan más de dos semanas clamando soluciones y defendiendo unas reivindicaciones que son justas".

En su opinión, el ministro Planas tiene que ser consciente de una vez de la situación "límite que sufre el campo y aprovechar la oportunidad del Consejo de Ministros de Agricultura de Europa del próximo lunes para defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, y pelear las soluciones que fue incapaz de trabajar durante los seis meses que duró la presidencia española de Europa".

Ha recordado que Planas "perdió una oportunidad única durante la presidencia de la UE para proteger como a nuestros agricultores y ganaderos como merecen". "Le ha faltado liderazgo, pero esta vez tiene que estar a la altura, aunque lo cierto es que su currículum ha sembrado una enorme desconfianza y desesperanza en el sector", ha dicho.

Por eso, ha señalado que los agricultors siguen en las carreteras y en las calles, "porque no se fían del Gobierno de Pedro Sánchez". En su opinión, tras cinco años en el cargo, "lo que hemos visto del ministro hasta ahora es la nada", porque "no sólo no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos, sino que además impulsó una ley para el control de precios que no está siendo efectiva y no hace nada por arreglarlo".

Así, ha explicado que el ministro tiene competencias para tomar decisiones y "no descargar la responsabilidad en las comunidades y en Europa". "Podría bajar el IVA, intensificar los controles en los puntos de inspección fronterizos, flexibilizar la aplicación de la PAC, y aplazar la entrada en vigor del cuaderno agrario, al tiempo que podría ser más eficaz en la aplicación de la ley de cadena alimentaria e impulsar medidas que palíen el incremento de los costes de producción, incluso inyectar liquidez al sector", ha detallado.

Sin embargo, según ha denunciado, "se atreve a decir que pondría deberes a las comunidades autónomas", en un intento claro de "desviar la atención sobre las responsabilidades exclusivas que tiene el Gobierno pero que él es incapaz de ejecutar".

Ha subrayado que "Andalucía no necesita que ningún ministro le ponga deberes" porque "en el Partido Popular hemos defendido siempre a nuestros agricultores y ganaderos, y hemos demostrado con hechos que nuestro compromiso con el campo es verdadero".

Según ha dicho, "el Gobierno de Juanma Moreno no ha parado de trabajar, siempre de la mano de las organizaciones, para proteger al sector primario andaluz y ayudar a nuestros agricultores y ganaderos a ser cada día más eficientes, competitivos y a que su actividad sea viable".

De otro lado, ha valorado "muy positivamente" el resultado de la reunión de trabajo celebrada ayer jueves entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para la búsqueda de soluciones conjuntas al problema de la sequía.

"Ante problemas tan importantes como la sequía, que también afecta muy directamente al sector primario, lo que los ciudadanos esperan de sus políticos son acuerdos y trabajo conjunto para buscar soluciones como el que vimos ayer en ese encuentro", ha dicho.