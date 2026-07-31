PP reclama en el pleno al Gobierno rebajar las tasas aeroportuarias para reforzar la conectividad de Granada

Archivo - Aeropuerto Federico García Lorca en imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada lleva este viernes al Pleno de la institución una moción para instar al Gobierno de España y a Aena a reducir las tasas aeroportuarias que soportan las compañías aéreas que operan en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, con el objetivo de favorecer la implantación de nuevas rutas, aumentar las frecuencias y reforzar la conectividad nacional e internacional de la ciudad.

La iniciativa, según ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, responde a las demandas trasladadas por distintas aerolíneas, que han señalado el coste de las tasas aeroportuarias como uno de los factores que condicionan la rentabilidad de nuevas operaciones en aeropuertos de tamaño medio como el de Granada.

"La ciudad no puede seguir perdiendo oportunidades por decisiones que dependen del Gobierno de España y de Aena. Si queremos que más compañías elijan a nuestra ciudad y operen en nuestro aeropuerto, es imprescindible poder ofrecerles un marco competitivo que favorezca la apertura de nuevas conexiones", ha aseverado Saavedra, quien ha recordado que "Granada está viviendo un momento decisivo para su proyección internacional y necesita un aeropuerto capaz de responder a ese reto".

La propuesta del Grupo Popular evidencia que la mejora de las conexiones aéreas constituye uno de los principales objetivos compartidos por las instituciones granadinas desde el inicio del mandato, conscientes de que la movilidad resulta determinante para el desarrollo económico, la actividad empresarial, la creación de empleo y la captación de inversiones.

El portavoz ha recordado que Granada afronta en los próximos años importantes retos estratégicos, entre ellos la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, que exigirá mejorar la accesibilidad de la ciudad y facilitar la llegada de visitantes, profesionales, empresas y proyectos internacionales.

Así, la moción sostiene que la reducción de las tasas aeroportuarias contribuiría a mejorar la competitividad del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén frente a otras infraestructuras similares, favoreciendo la implantación de nuevas compañías, el incremento de destinos y una mayor oferta para los viajeros.

Junto a ello, Saavedra ha acusado al Gobierno de España de volver a dejar fuera a Granada de un proyecto estratégico para el futuro de España pese a presentar "una gran candidatura para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública".

Asimismo, ha lamentado que el Ejecutivo haya "traicionado a los granadinos" con el informe publicado en el BOE, "del que se desprende claramente que las infraestructuras de transporte decantaron la decisión, tras años de dejadez del propio Gobierno ante las reivindicaciones de Granada en este aspecto", derivando, a su juicio en una decisión que considera "injusta e incomprensible" para los intereses de la ciudad.

Saavedra ha lamentado igualmente la "ausencia de una postura a favor firme de la candidatura por parte del socialismo granadino y andaluz" y ha señalado a la exvicepresidenta primera del Gobierno. "Los granadinos tienen derecho a preguntarse qué ha hecho María Jesús Montero para defender esta candidatura y qué tiene hoy que decir el socialismo andaluz".

"Es legítimo preguntarse de qué sirve que Granada tenga representantes en el Gobierno, con responsabilidades en materia de conexiones si, cuando llega el momento de defender los intereses de Granada, el resultado vuelve a ser exactamente el mismo", ha expuesto.